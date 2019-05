Rekord – aber überschaubares Volumen

Frankfurt.Auch wenn grüne Anleihen – am Kapitalmarkt spricht man von Green Bonds – derzeit in aller Munde sind und auch der Bund jetzt entsprechende Anleihen auflegen will, ist der Markt noch sehr überschaubar. Mit 110 Milliarden Euro, ein Plus von zehn Prozent, wurden im vergangenen Jahr zwar nach Angaben von Frank Czichowski, bei der Staatsbank KfW für Anleihen verantwortlich, ein neuer Rekord erzielt.

Am gesamten Anleihemarkt entspricht das aber nur einem Anteil von rund 0,5 Prozent. „Aber die Nachfrage übersteigt mittlerweile das Angebot“. Vor allem aufgrund der immer höheren Anforderungen an den Klimaschutz und die dafür notwendigen Investitionen.

Die KfW will deshalb das Volumen ihrer neu aufgelegten grünen Anleihen von 1,6 Milliarden Euro 2018 auf sechs Milliarden Euro in diesem Jahr steigern und danach mindestens an diesem Niveau festhalten.

Nach Angaben der Europäischen Investitionsbank (EIB) lag das Volumen von neu aufgelegten grünen Anleihen im vergangenen Jahr weltweit sogar bei 138 Milliarden Dollar, umgerechnet etwa 123 Milliarden Euro. In diesem Jahr waren es bislang knapp 39 Milliarden. Ab 2020 will auch der Bund erste grüne Anleihen ausgeben.

Bislang hat die KfW mit den Erlösen ihr Kredit-Förderprogramm Erneuerbare Energien im In- und Ausland finanziert – etwa für die Energieerzeugung aus Sonne, Wind, Wasser und Biomasse durch Unternehmen, Verbraucher und nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisationen mit langfristigen Krediten bis zu 50 Millionen Euro. Künftig soll mit grünen Anleihen auch Geld für die Förderung von energieeffizientem Bauen erlöst werden, auch wenn damit auch Neubauten subventioniert werden, deren Heizungen noch mit Öl oder Gas, also mit fossilen Brennstoffen laufen. „Aber auch wenn wir hier den Verbrauch und damit die Emissionen durch höhere Energieeffizienz fördern, leistet das einen Beitrag zum Klimaschutz“, sagt Frank Czichowski von der Staatsbank KfW.

KfW rutscht in Rangliste hoch

Bislang hat die KfW über ihre grüne Anleihen unter anderem den Windpark Dretzen in Brandenburg und die Solaranlage der bayerischen Firma Höglmeier Polymer-Tech gefördert. Insgesamt hat die KfW seit 2015 Green Bonds im Volumen von 14,5 Milliarden Euro aufgelegt.

Mit der Ausweitung ihres Programms für grüne Anleihen wird die KfW auch in der Rangliste der weltgrößten Emittenten nach oben rutschen. Dort steht aktuell eine chinesische Großbank an der Spitze, die 2018 für rund 8,4 Milliarden Dollar grüne Anleihen ausgegeben hat. Dahinter rangiert der französische Staat mit fünf Milliarden Euro. Die KfW steht auf Rang 13.

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.05.2019