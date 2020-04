Rekord bei Ökostrom

Windräder an Land trugen am meisten zur Ökostrom-Erzeugung bei. © dpa

Berlin/Stuttgart.Erneuerbare Energien haben in den ersten drei Monaten dieses Jahres erstmals mehr als die Hälfte des Stromverbrauchs in Deutschland gedeckt. Von Januar bis März wurden rund 52 Prozent des Verbrauchs mit Wind, Sonne, Wasserkraft und anderen Ökoenergien erzeugt, wie erste Berechnungen des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) und des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) zeigen. Im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres hatte der Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttoinlandsstromverbrauch 44,4 Prozent betragen. Mit erneuerbaren Energien wurden im ersten Quartal rund 77 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugt, etwa zehn Milliarden Kilowattstunden mehr als im Vorjahreszeitraum. Größter Ökostromlieferant waren Windräder an Land mit fast 43 Milliarden Kilowattstunden. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 02.04.2020