Rekordgehälter für Dax-Chefs

Frankfurt.23,45 Millionen Euro – diesen Rekordverdienst hat Beiersdorf-Chef Stefan Heidenreich im vergangenen Jahr eingestrichen. In seinem letzten Jahr an der Spitze des Konsumgüterherstellers (unter anderem Nivea, Eucerin und Labello) verbuchte er damit einen neuen Rekord als Chef eines Dax-Konzerns. Hauptgrund ist ein Bonus von rund 21 Millionen Euro für Heidenreichs insgesamt siebenjährige Amtszeit. Sein Grundgehalt belief sich auf „nur“ 1,25 Millionen Euro.

„Das ist die absolute Ausnahme. Eine solch hohe Vergütung hat es im Dax noch nie gegeben“, sagte Michael H. Kramarsch, Chef der auf Vergütungsfragen spezialisierten Beratungsfirma hkp, gestern. Wie jedes Jahr haben die Experten die Vergütungen der Dax-Chefs ausgewertet. 2017 war SAP-Chef Bill McDermott mit 21,1 Millionen Euro noch der Spitzenverdiener. Er musste sich vergangenes Jahr mit deutlich weniger begnügen (siehe nebenstehende Tabelle).

Auch der Dienstwagen zählt mit

Im Schnitt erhielten die Vorstandschefs 7,51 Millionen Euro und damit 3,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Bezüge der Topmanager sind der Studie zufolge damit auf einen neuen Spitzenwert gestiegen. Die Analyse von hkp zieht all das in Betracht, was den Vorstandschefs tatsächlich überwiesen worden ist. Zum Fixgehalt addierten sich je nach individueller Vereinbarung noch Ein-Jahres-Boni, Langfrist-Boni, Beiträge zur Altersvorsorge sowie weitere Nebenleistungen – etwa für Dienstwagen, Chauffeur oder Versicherungen.

Hinter Heidenreich rangierte 2018 der Allianz-Vorstandsvorsitzender Oliver Bäte vor SAP-Chef McDermott. Es folgten Siemens-Chef Joe Kaeser und Bernhard Scheifele, Vorstandsvorsitzender von HeidelbergCement. Am Ende der Skala stehen Fresenius-Chef Stephan Sturm (4,49 Millionen Euro), Reinhard Ploss von Infineon (3,59 Millionen Euro) und Rolf Martin Schmitz von RWE (3,10 Millionen Euro). Aufgeführt sind nur Vorstandsvorsitzende, die das gesamte Jahr im Amt waren – deshalb fehlt BASF-Chef Martin Brudermüller, der seinen Vorgänger Kurt Bock im vergangenen Mai abgelöst hatte.

„Wir sehen jetzt seit fünf Jahren ein stetiges Wachstum bei den mehrjährigen variablen Vergütungen und der Altersversorgung, die zusammen circa 60 Prozent der gesamten Vergütung ausmachen“, sagte hkp-Experte Michael Kramarsch. Im Schnitt erhalten die Vorstandschefs 3,6 Prozent mehr, obwohl die Konzerngewinne stagnierten. Damit ist der Anstieg auch höher als bei den Bruttolöhnen und -gehältern, die 2018 nur um 2,6 Prozent zugelegt haben.

Kramarsch verwundert zudem, dass die 30 Dax-Chefs weiterhin nicht nur nicht selbst für ihre Altersvorsorge aufkommen müssen – sondern von ihren Arbeitgebern immer höhere Zahlungen dafür erhalten. Waren es 2013 im Schnitt noch rund 590 000 Euro, ist der Betrag 2018 auf 824 000 Euro gestiegen. Für Daimler-Chef Dieter Zetsche summieren sich die zugesagten Altersbezüge nach Angaben von Kramarsch auf mehr als 40 Millionen Euro, andere Chefs kämen auf mehr als 20 Millionen. „Eine Altersvorsorge brauchen Menschen in diesen Vergütungsniveaus nicht zusätzlich“, sagt der hkp-Chef. „Dass sie das selbst übernehmen, darf man ihnen durchaus zumuten.“

Warnung vor Rückschritt

Während Deutschland mit Blick auf die Transparenz der Vorstandsvergütungen international laut Kramarsch eine Vorbildrolle einnimmt, will die EU dem mit neuen Regelungen einen Riegel vorschieben. Entsprechende Vorschläge aus Brüssel bezeichnet Kramarsch unverblümt als „Schrott“. Damit drohe in Deutschland der Rückschritt in die „Transparenz-Steinzeit“. Dann sei nicht mehr erkennbar, wie viel die Top-Manager tatsächlich erhalten hätten. Mehrjahres-Boni und der Beitrag zur Altersvorsorge seien nicht mehr nachvollziehbar. Darauf entfallen derzeit rund 60 Prozent der Bezüge der Dax-Chefs.

International müssen sich die deutschen Top-Manager nach wie vor mit deutlich weniger zufriedengeben als Kollegen in der Schweiz und Großbritannien, wo im Schnitt das 1,2-Fache gezahlt wird. In den USA ist es sogar mehr als drei Mal so viel. Zu Vorstandsvergütungen gibt es verschiedene Studien mit unterschiedlichen Berechnungsmethoden. Die Ergebnisse weichen teilweise deutlich voneinander ab.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.03.2019