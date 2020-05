Renault baut Stellen ab

Der Hauptsitz von Renault in Boulogne-Billancourt. © dpa

Boulogne-Billancourt/Hannover.Mit dem Abbau von rund 15 000 Stellen und milliardenschweren Kostensenkungen will der französische Autobauer Renault aus der Krise kommen. Ein kleineres Werk für mechanische Teile in der Nähe von Paris soll bis 2022 dichtgemacht werden, kündigte Renault-Präsident Jean-Dominique Senard am Freitag in Boulogne-Billancourt bei Paris an. Weitere Schließungen seien nicht geplant: „Das ist kein Plan für Fabrikschließungen, das ist ein Sparplan.“ Renault hat bisher allein in Frankreich 14 Standorte.

Bei dem sozialverträglichen Stellen-Abbau entfallen rund 4600 auf Frankreich, im Ausland sollen es über 10 000 sein. Das über drei Jahre laufende Sparprogramm hat einen Umfang von mehr als zwei Milliarden Euro. Der Konzern mit bisher rund 180 000 Beschäftigten weltweit schrieb bereits im vergangenen Jahr rote Zahlen. Die Corona-Pandemie verstärkte die Probleme. Renault braucht einen staatlichen Kredit von fünf Milliarden Euro; Senard zeigte sich zuversichtlich, dass dieser bald unterschrieben wird. dpa

