Renault und Nissan vor Eheschluss?

Anzeige

Renault und Nissan sind seit 1999 verbunden und arbeiten bei Technik und Einkauf eng zusammen. Renault hat derzeit einen Anteil von gut 43 Prozent an Nissan, Nissan besitzt 15 Prozent an Renault. Zusammen sind die beiden Konzerne an der Börse mehr als 60 Milliarden Euro wert. Renault und Nissan beschäftigen zusammen weltweit mehr als 250 000 Mitarbeiter.

Ghosn dürfte mit dem Vorhaben auch den weltgrößten Autobauer Volkswagen im Visier haben. Zusammen mit dem von Nissan weitgehend kontrollierten Hersteller Mitsubishi sieht der Konzernlenker die Allianz ohnehin schon als größten Autobauer der Welt – wenn schwere Nutzfahrzeuge und Lkw wie etwa die von MAN und Scania bei VW herausgerechnet werden. Im vergangenen Jahr hatte der Pakt aus Renault, Nissan und Mitsubishi rund 10,6 Millionen Fahrzeuge verkauft, Volkswagen insgesamt 10,7 Millionen.

Eine Fusion könnte sich aber als schwierig herausstellen. Neben der als unsicher geltenden Zustimmung der französischen Regierung müssten auch japanische Behörden die Fusion billigen. Es bliebe auch die Frage des rechtlichen Sitzes. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 31.03.2018