Die Bundesregierung hält zumindest beim Kampf gegen die Wirtschaftskrise wohl am bisher bewährten Konzept fest. Die Hilfen für den Mittelstand in besonders gebeutelten Branchen könnten ebenso wie die Kurzarbeiterregelung verlängert werden. Das wäre konsequent, denn die zweite Welle wirtschaftlicher Notlagen dürfte genauso gravierend sein wie eine zweite Infektionswelle. Die Parole lautet durchzuhalten, bis eine Abschwächung der Pandemie absehbar wird, etwa durch Impfstoffe oder schwächere Krankheitsverläufe. Erst in diesem Moment kann sich die Wirtschaft auf ganz breiter Front wieder normalisieren.

Auf die Steuer- und Beitragszahler kommen damit weitere Milliardenbelastungen zu. Im Moment spürt das zwar noch niemand. Doch Schuldscheine lassen sich nicht einfach entsorgen. Spätestens nach der Bundestagswahl in einem Jahr wird neben dem Ausmaß der Rechnung auch die Frage zu klären sein, wer sich in welchem Umfang an der Tilgung beteiligen muss. Noch ist es zu früh für ein Ende der staatlichen Rettungspakete. Jede gerettete Firma, jeder gerettete Arbeitsplatz trägt nach der Krise wieder zur Bewältigung der Folgen von Corona bei. Retten ist der günstigere Weg aus der Krise.

Die Erwartungen an die Regierungen in Bund und Ländern sind gewaltig. Sie sollen einen ausgewogenen Weg zwischen Einschränkung und Lockerung finden. Bisher ist das in Deutschland sehr gut gelungen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.08.2020