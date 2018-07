„Retter in der Not“ für insolvente Firmen

Anzeige

Frankfurt.Deutsche Unternehmen sind weiterhin das bevorzugte Ziel chinesischer Investoren in Europa. Für Übernahmen und Beteiligungen in Europa gaben chinesische Firmen in diesem Jahr bereits 15 Milliarden Dollar aus, davon zehn Milliarden in Deutschland, wie aus einer Studie der Unternehmensberatung Ernst & Young (EY) hervorgeht. Damit sank das Investitionsvolumen in Europa zwar um die Hälfte, in Deutschland legte es dagegen zu.

Der bisher europaweit mit Abstand größte Deal in diesem Jahr war der Einstieg des Autobauers Geely bei Daimler, gefolgt von der Übernahme des französischen Computerspielproduzenten Ubisoft durch den Internetriesen Tencent und der noch laufenden Übernahme des bayerischen Autozulieferers Grammer durch Ningbo Jihong.

Yi Sun, Expertin bei EY für die China-Aktivitäten, macht für die Zurückhaltung chinesischer Investoren in Europa deutlichen Gegenwind verantwortlich. „Es gibt teilweise politische Bedenken und die Sorge vor einem Ausverkauf von Know-how“. In manchen Fällen hätten andere Investoren bessere Offerten vorgelegt und schließlich seien auch die regulatorischen Anforderungen in China verschärft worden.