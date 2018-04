Reutax-Anwalt vor Gericht

Anzeige

F. und G. kennen sich schon lange. Im Zeugenstand erinnert sich G., er habe F. während seines Studiums kennengelernt, als er wegen einer juristischen Lappalie Hilfe suchte. Aus dem kurzen Ratschlag erwuchs eine Freundschaft. Bei Gründung der Reutax leistete F. Rechtsbeistand, und in der weiteren Firmengeschichte nahm er als Hausanwalt und Vertrauter von G. eine wichtige Rolle im Unternehmen ein.

Sparsamkeit war Streitpunkt

An einem wesentlichen Punkt unterschieden sich beide aber offenbar. „Er ist ein sehr sparsamer Mensch“, sagt G. In seiner Aussage zeichnet F. das gleiche Bild von sich. Das passte nicht so recht zum ausschweifenden Lebensstil, den G. sich über die Jahre aneignete: Anwesen in Wilhelmsfeld, Porsche in der Einfahrt. Und dann sollte es eben die Villa in Kalifornien sein für schlappe neun Millionen Dollar. F. konnte die Begeisterung für das Anwesen jedoch nicht teilen. Es sei ein Holzbau gewesen, der letztlich das Geld nicht wert gewesen sei, erzählt er in seiner Aussage. Trotz der Warnungen habe G. das Haus haben wollen. An der Abwicklung sei F. federführend beteiligt gewesen, so die Anklage. Eine Softwarefirma namens „Timar-Soft“ sei unter anderem gegründet worden – das spanische Wort „Timar“ bedeutet so viel wie Betrug. Über einen Schein-Auftrag der Reutax sollte das Geld – rund fünf Millionen Dollar – in die USA und schließlich in den Kauf des Anwesens fließen. Der andere Teil der Summe sei per Bankkredit finanziert worden.

In seiner Aussage betonte F., er habe damals den Straftatbestand der Untreue intensiv geprüft, weil er ebenso besorgt gewesen sei. Nach seinem Ermessen liege er doch nicht vor, weil G. in der Lage gewesen wäre, die Summe selbst aus seinem Privatvermögen aufzubringen. In der Folge sei er der Ansicht gewesen, dass alles seine Richtigkeit habe. G. bestätigte in seiner Zeugenaussage, dass er das Geld gehabt hätte. Dies sei jedoch angelegt gewesen, weshalb ihm F. von der privaten Finanzierung abgeraten habe. Über die weitere Abwicklung und über das Firmengeflecht wisse er wenig. Der Name „Timar-Soft“ stamme jedenfalls von F. Und: Die Firma sei ein Konstrukt gewesen, um Zahlungen zu verschleiern. Der Prozess wird am Montag um 9.30 Uhr fortgesetzt.

