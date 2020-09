Rhein-Neckar Air setzt Flüge nach Berlin und Hamburg aus

Ein Flieger der Mannheimer Airline Rhein-Neckar-Air. © RNA

Mannheim.Die Fluglinie Rhein-Neckar Air (RNA) hat ihre Flüge von Mannheim nach Berlin und Hamburg bis auf weiteres ausgesetzt. Als Grund nennt RNA in einer Mitteilung zu geringe Nachfrage. Nach einer sechsmonatigen Pause hatte die Regionalfluggesellschaft am 14. September 2020 die Verbindungen vom City Airport Mannheim nach Berlin-Tegel und Hamburg wieder aufgenommen. Damit fliegt die Airline nur noch Sylt an.

Aufgrund steigernder Infektionszahlen und Reisewarnungen für diverse Länder kommt es jedoch auch inner-deutsch zu einem Nachfragerückgang, heißt es in der Mitteilung. „Die Passagierzahlen lagen deutlich unter unseren Prognosen", sagte RNA-Geschäftsführer Dirk Eggert. „Da Geschäftsreisen eher kurzfristig gebucht werden, war die Tendenz vor der Wiederaufnahme des Flugbetriebs leider nicht absehbar. Wir setzen den Flugbetrieb nach Berlin und Hamburg daher bis auf weiteres aus.“

Das Unternehmen beobachte die Lage auch weiterhin sehr genau und konzentriere sich vorerst auf die Flüge zur Nordseeinsel Sylt. Die Flüge nach Sylt waren bereits Ende Mai nach zweimonatiger Unterbrechung wieder aufgenommen worden.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.09.2020