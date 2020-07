Ringen um Karstadt-Kaufhof-Filialen im Südwesten

Stuttgart/Mannheim.Die Gewerkschaft Verdi und das baden-württembergische Wirtschaftsministerium kämpfen für den Erhalt der von Schließung bedrohten Häuser des Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof. Ministerin Nicole Hoffmeister-Kraut sagte am Donnerstag, Ziel müsse es sein, die weiterhin bestehen Filialen zukunftssicher zu machen und die von der Schließung bedrohten Häuser soweit möglich noch zu retten. Die CDU-Politikerin war mit Verdi-Vertretern zusammengekommen, um über die Lage der Filialen zu beraten.

Verdi-Landesbezirksleiter Martin Gross sagte: „Wenn alle Kräfte – Kommunen, Wirtschaftsministerium, Vermieter und Beschäftigte - zusammen nach Lösungen suchen, werden wir weitere Häuser retten können.“ Betroffen von den Schließungsplänen sind nach Gewerkschaftsangaben derzeit die Galeria-Kaufhof-Häuser Mannheim Kunststraße/N7, Stuttgart-Bad Cannstatt und Göppingen, die Karstadt-Häuser Leonberg und Singen sowie Karstadt Sports in Stuttgart mit insgesamt 340 Beschäftigten. In Mannheim wären demnach 75 Mitarbeiter betroffen, davon 80 Prozent Teilzeitkräfte.

Insolvenzverfahren läuft

Galeria Karstadt Kaufhof war durch die coronabedingte wochenlange Schließung aller Filialen in eine schwere Krise geraten und hatte Anfang April Rettung in einem Schutzschirmverfahren suchen müssen. Das Amtsgericht Essen hatte am Mittwoch für die Warenhauskette und acht verbundene Unternehmen ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung angeordnet. Betroffen seien neben der Warenhauskette selbst die Tochterunternehmen Karstadt Sports, Galeria Logistik, Sportarena, Le Buffet, Dinea Gastronomie Karstadt Feinkost, Atrys I und Saks Fifth Avenue Off 5th Europe, teilte das Amtsgericht mit.

Ob im Südwesten Filialen vor der Schließung bewahrt werden können, ist völlig offen. Hoffmeister-Kraut sagte, angesichts der derzeitigen schwierigen wirtschaftlichen Lage, gerade auch im Einzelhandel, gehe ihr das Schicksal der von den Schließungen betroffenen Beschäftigten nahe. Gross sagte weiter, mit der Schließung von Traditionskaufhäusern drohe in fünf Städten im Land ein zentraler Anker für den innerstädtischen Einzelhandel unwiderruflich verlorenzugehen. Dies habe gravierende Auswirkungen weit über die unmittelbar betroffenen Häuser und Beschäftigten hinaus.

Insgesamt 62 der bundesweit 172 Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof und zwei Schnäppchencenter sollen geschlossen werden. Rund 6000 der insgesamt 28 000 Mitarbeiter dürften dadurch ihre Arbeitsplätze verlieren. Zudem ist für 20 der 30 Niederlassungen der Tochter Karstadt Sports das Aus angekündigt, ebenso sollen 26 von insgesamt 50 Karstadt-Feinkost-Filialen dichtmachen. dpa

