Risiken: Brexit, Zölle, schwaches China

Rhein-Neckar.In dieser Woche werden die ersten Unternehmen „liefern“ müssen. Die Saison der Jahresbilanzen nimmt Fahrt auf. Besonders spannend sind dabei die Prognosen für 2019. Sollten die Enttäuschungen überwiegen, dann dürften aktuelle Unsicherheiten und Rezessionsängste rasch zunehmen.

Den Anfang unter den 30 wichtigsten Unternehmen im Deutschen Aktienindex (Dax) macht heute die SAP, zweitgrößter Arbeitgeber der Region. Die Walldorfer sind stark von der gesamtwirtschaftlichen Lage abhängig, denn der Softwarekonzern ist auf die Investitionen anderer angewiesen. Probleme wie der geplante Austritt Großbritanniens aus der EU (Brexit), die Konjunkturabkühlung in China oder drohende Handelskriege könnten der SAP somit besonders zu schaffen machen.

Tatsächlich scheint der deutschen Wirtschaft allmählich die Puste auszugehen: Vor allem beim Export wächst angesichts der politischen Querschüsse die Skepsis. Erst vor Kurzem hatte eine Umfrage des Münchener ifo-Instituts ergeben, dass die deutschen Manager 2019 deutlich schlechtere Geschäfte erwarten, der monatlich ermittelte Geschäftsklimaindex fiel auf den tiefsten Stand seit drei Jahren. Und auch die Bundesregierung will morgen allem Anschein nach ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr kräftig nach unten korrigieren – von 1,8 auf nur noch ein Prozent.

Michael Schröder, Fachmann für internationale Finanzmärkte am Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim, zeichnet derweil ein eher differenziertes Bild: „Während die besonders exportabhängigen Branchen wie Automobil, Chemie oder Pharma stark unter Druck stehen, sind alle konsumnahen Bereiche oder das Baugeschäft noch stabil“, sagt er. Insgesamt sei die Stimmung in der Wirtschaft momentan sehr durch Unsicherheiten geprägt, allen voran der ungeklärte Brexit und die drohenden Zölle durch die nach wie vor schwelenden Handelskonflikte zwischen den USA, China und der EU. Komme es hier zu Lösungen, könne sich die Stimmung auch schnell wieder drehen, meint Schröder.

Für den Moment glaubt der ZEW-Fachmann allerdings, dass die Unternehmen in ihren Prognosen für 2019 vorsichtiger werden dürften. „Da werden vermutlich viele ihre Erwartungen nach unten korrigieren.“ Direkte Auswirkungen auf die weitere konjunkturelle Entwicklung habe das aber nicht unbedingt. „Das wäre erst dann der Fall, wenn die Unternehmen aufgrund der verschlechterten Lage Personal abbauen würden und dadurch Kaufkraft verloren ginge.“ Derzeit sehe er aber noch keine Effekte der wirtschaftlichen Eintrübung auf den Arbeitsmarkt.

„Platz für manche Überraschung“

Auch Uwe Burkert, Chefökonom der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) in Stuttgart, warnt vor zu viel Pessimismus: „Wir erleben gerade einen Wirtschaftsabschwung, also sinkendes Wachstum, aber keine Rezession“, betont er im Gespräch mit dieser Zeitung. Den „dramatischen Stimmungsumschwung“ habe man ohnehin schon im Herbst erlebt, und viele Unternehmen hätten ihre Prognosen durch zahlreiche Gewinnwarnungen bereits nach unten korrigiert. „Das meiste dürfte also schon passiert sein.“ Für die kommende Bilanzsaison erwartet der Chefökonom daher, dass die Unternehmen „vorsichtig, aber nicht panisch“ agieren dürften. „Und das lässt dann auch wieder Platz für manche positive Überraschung.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.01.2019