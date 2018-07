RNF beantragt Insolvenz

Blick ins Studio des Rhein-Neckar Fernsehens in Mannheim: Der TV-Sender wurde 1982 gegründet. © RNF/Prosswitz

Mannheim. Mitten in seiner täglichen Hauptnachrichtensendung hatte das Rhein-Neckar Fernsehen (RNF) am Donnerstagabend noch eine Nachricht in eigener Sache zu verkünden - eine für Verantwortliche, Beschäftigte und Zuschauer gleichermaßen bedeutende: Der in Mannheim ansässige TV-Sender, der eigenen Angaben nach täglich 300 000 Menschen erreicht, hat Insolvenz beantragt. „Der Sende- und

...

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.07.2018