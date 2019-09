RNF droht Sendeschluss

Mannheim. Das Rhein-Neckar-Fernsehen (RNF) steht vor dem Aus. Aufgrund einer „drohenden Zahlungsunfähigkeit“ habe man beim Amtsgericht Mannheim erneut einen Insolvenzantrag gestellt, begründete Geschäftsführer Ralph Kühnl den Schritt am Donnerstag. Trotz umfangreicher Maßnahmen und erheblicher finanzieller Mittel sei es nicht gelungen, den Anfang 2019 übernommenen regionalen TV-Sender zu stabilisieren, sagte Florian Kranefuß, Geschäftsführer der Mannheimer Mediengruppe Dr. Haas, zu der unter anderem die Tageszeitung „Mannheimer Morgen“ gehört.

Auch Kühnl räumte im Gespräch mit dieser Zeitung ein, dass er für das RNF derzeit keine wirtschaftliche Perspektive mehr sehe. Der Sende- und Geschäftsbetrieb gehe aber vorerst weiter. Die Gehälter der 31 Mitarbeiter seien bis Ende November durch das von der Bundesagentur für Arbeit gezahlte Insolvenzgeld gesichert.

Gemeinsam mit dem vom Gericht bestellten vorläufigen Insolvenzverwalter Steffen Rauschenbusch werde man nun untersuchen, ob eine Sanierung möglich ist. Parallel werde er mit möglichen Investoren sprechen, kündigte Rauschenbusch, Rechtsanwalt in der Mannheimer Kanzlei Ernestus, an. Über Erfolgsaussichten wollte er zum jetzigen Zeitpunkt nicht spekulieren. Eines sei aber klar: „Ohne neue Einnahmequellen und frisches Kapital wird es nicht weitergehen.“

Das RNF liefert ein regional ausgerichtetes Vollprogramm mit nach eigenen Angaben rund 400 000 regelmäßigen Zuschauern. Der in Mannheim ansässige TV-Sender zählt zu den Pionieren des privaten Fernsehens in Deutschland. Wichtigste Einnahmequelle des RNF war in der Folgezeit die Produktion eines werktäglichen, halbstündigen Magazins mit Nachrichten aus der Rhein-Neckar-Region im Programm von RTL. 30 Jahre lang hatte das RNF dieses sogenannte Regionalfenster für den Kölner Sender geliefert. Bis bei der Ausschreibung der fälligen Lizenz 2016 der Konkurrent „Zone 7“ den Zuschlag erhielt - nach Unstimmigkeiten zwischen den zuständigen Landesmedienanstalten.

RNF hatte für die Produktion von RTL jährlich rund 1,4 Millionen Euro erhalten und durfte zudem die Werbung teilweise selbst vermarkten. Den Wegfall verkrafteten die Mannheimer nicht und meldeten im Juli 2018 erstmals Insolvenz an. Anfang 2019 wurde das RNF dann Teil der Haas-Gruppe, die dem Sender mit finanziellen Mitteln von rund 1,2 Millionen Euro zurück in die Spur verhalf.

Letztlich spielte der Werbemarkt aber nicht mit: Insbesondere die Vermarktung des klassischen TV-Programms habe sich entgegen den Erwartungen gegenüber dem Insolvenzjahr 2018 weiter verschlechtert, so Kranefuß. Und „aus vielen Gesprächen mit den Werbetreibenden in der Region müssen wir schließen, dass sich diese Entwicklung in naher Zukunft nicht zurückdrehen lässt,“ bedauerte Kühnl. Damit sei der Weiterführung des redaktionellen Programms in der jetzigen Konstellation die wirtschaftliche Grundlage entzogen.

Weiter Bewegtbild-Angebote

Man stelle aber auch grundsätzliche Veränderungen bei der Nutzung des Mediums Fernsehen fest, sagte Kranefuß. Klassische, lineare Angebote verlören immer mehr an Beliebtheit. Deshalb werde sich die Haas-Gruppe künftig Bewegtbild-Angeboten zuwenden, die auf digitalen Verbreitungswegen zeitunabhängig gestreamt werden könnten und perspektivisch neue Formate in den eigenen Digitalauftritten sowie in sozialen Netzwerken schafften. (Bild: Ri)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.09.2019