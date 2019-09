RNV-Erfolg gegen das Schienenkartell

Karlsruhe.Die Mannheimer Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) hat bei ihrer Klage gegen das Schienenkartell um den Stahlkonzern Thyssenkrupp einen wichtigen Erfolg errungen. Das Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe hat am Mittwoch die Berufung der Kartellmitglieder gegen das vorhergehende Urteil des Landgerichts Mannheim zurückgewiesen.

In einer am Abend verkündeten Entscheidung schloss sich Richter Andreas Voß der Vorinstanz an und stellte fest, dass eine „Haftung dem Grunde nach besteht“. Lediglich drei der 102 vorgebrachten Fälle seien verjährt. Auch in diesem Punkt setzte sich die RNV durch: Das Landgericht Mannheim hatte rund ein Drittel der Fälle als verjährt angesehen, weshalb die RNV ebenfalls in Berufung gegangen war.

Eine Revision gegen das Urteil ließ das OLG nicht zu. Dagegen können die Kartellmitglieder aber eine Nichtzulassungsbeschwerde vor dem Bundesgerichtshof (BGH) einlegen. Bleibt diese aus, wandert der Fall zurück an das Landgericht Mannheim, das in einem „Betragsverfahren“, die genaue Schadenshöhe ermittelt.

Hohe Bußgelder verhängt

Die Verkehrsbetriebe reklamieren rund zehn Millionen Euro für sich, die sie bei den erwähnten 102 Bauprojekten aufgrund der Preisabsprachen zu viel für Schienen und Weichen bezahlt haben wollen. Das Bundeskartellamt hatte das Schienenkartell 2011 aufgedeckt und bereits Bußgelder von über 230 Millionen Euro verhängt.

Zusätzlich dazu klagen viele Kunden der Kartellmitglieder auf Schadenersatz – wie die RNV, die im März 2017 vor dem Landgericht Mannheim grundsätzlich Recht bekam. Diese pauschale Schuldzuweisung wollten die Vertreter der Kartellmitglieder bei der mündlichen Berufungsverhandlung nicht gelten lassen.

Etwaige Ansprüche seien keineswegs in jedem Fall offensichtlich, sagte Rechtsanwalt Maxim Kleine. Die Preiserhöhungen könnten auch durch den Abbau von Überkapazitäten begründet sein. Oder dadurch, dass es bei speziellen Produkten Monopolisten gebe, die höhere Preise durchsetzen könnten, so Rechtsanwältin Stefanie Spancken. Eine „Einzelfallbetrachtung“ sei deshalb geboten, gegebenenfalls auch unter Einschaltung von Sachverständigen und Zeugen, befand sie.

Die Anwälte verwiesen dabei auf die jüngste Rechtssprechung in einem parallelen Fall zum Schienenkartell vor dem BGH. Ende 2018 hatten die obersten Richter den sogenannten „Anscheinsbeweis“ gekippt, aufgrund dessen die Gerichte davon ausgegangen waren, dass die bloße Existenz eines Kartells schon Schadenersatz begründet. Der BGH aber entschied, dass man dies nicht automatisch annehmen dürfe.

Rechtsanwalt Matthias Lorenz, der die klagende RNV vertritt, verteidigte dagegen das Urteil des Landgerichts Mannheim. „Es ist absolut unstrittig, dass das Kartell zu einer Erhöhung des Marktpreises geführt hat“, sagte er mit Verweis auf den Bußgeldbescheid des Bundeskartellamtes. An vielen Ausschreibungen hätten ausschließlich die Kartellmitglieder teilgenommen: „Außenseiter hatten keine Chance.“

