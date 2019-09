RNV hofft auf Millionen-Segen

Mannheim.Die spektakuläre Millionenklage der Mannheimer Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) gegen das Schienenkartell um den Stahlkonzern ThyssenKrupp geht in eine neue Runde: Am Mittwoch wird sich das Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe erstmals mit dem Fall befassen. In erster Instanz hatte das Landgericht Mannheim den Verkehrsbetrieben grundsätzlich Recht gegeben.

Die RNV hatte die Klage bereits Mitte 2015 eingereicht. Insgesamt macht das Unternehmen darin Schadenersatz in Höhe von rund zehn Millionen Euro geltend. Es geht um mehr als 100 Neubau- und Instandhaltungsprojekte zwischen 2001 und 2011, bei denen die RNV nach eigenem Bekunden im Durchschnitt rund 20 Prozent zu viel für Schienen, Schwellen und Weichen bezahlt hat. Das Bundeskartellamt hatte das Schienenkartell 2011 aufgedeckt: Jahrelang sollen sich die Manager über Preise und Mengen auf dem deutschen Markt abgesprochen und so den Wettbewerb ausgehebelt haben. Die Folge: Kunden des Schienenkartells, vor allem die Deutsche Bahn, aber auch Nahverkehrsbetriebe wie die RNV, kauften zu teuer ein. Zwei Jahre später verhängte das Kartellamt Bußgelder von 232 Millionen Euro, ein Großteil davon entfiel auf ThyssenKrupp. Neben dieser Strafe kommen auf die Kartellmitglieder nun die Schadenersatzforderungen der betroffenen Kunden zu.

Sieg in erster Instanz

Das Landgericht Manheim hatte im März 2017 die RNV-Ansprüche für „der Sache nach gerechtfertigt“ befunden, lediglich ein kleiner Teil der Fälle sei bereits verjährt. Zur Höhe der Schadenersatzansprüche machte das Gericht allerdings noch keine Angaben. Diese müssten im Verlauf des Verfahrens ermittelt werden. Beide Seite legten gegen Teile dieses Urteils Berufung ein, so dass der Fall nun beim Oberlandesgericht liegt. Dem Vernehmen nach machte ThyssenKrupp parallel dazu ein Vergleichsangebot, das die RNV allerdings ausgeschlagen haben soll.

Die lange Phase, die das Verfahren zwischenzeitlich ruhte, rührt daher, dass ein Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) in einem parallelen Fall zum Schienenkartell abgewartet werden sollte. Dieses liegt mittlerweile vor und spielt eher den beklagten Kartellanten in die Hände. Während die Gerichte bislang davon ausgingen, dass die bloße Existenz eines Kartells schon Schadenersatzansprüche begründet (Anscheinsbeweis), hat der BGH entschieden, dass jeglicher Schaden dediziert nachgewiesen werden muss.

Der RNV hat das allerdings als „kein großes Problem“ bezeichnet, da man „die eigenen Hausaufgaben gemacht“ habe. Auch jetzt geben sich die Verkehrsbetriebe siegessicher: „Das Landgericht Mannheim ist in der ersten Instanz in seinem Urteil aus dem Jahr 2017 unseren Argumenten in zentralen Punkten gefolgt,“ erinnert Tobias Weisbrod, Leiter der Rechstabteilung. Man gehe daher und angesichts der BGH-Entscheidung zuversichtlich in die anstehende Verhandlung vor dem OLG Karlsruhe im Berufungsverfahren. Ein ThyssenKrupp-Sprecher sieht den Stahlkonzern durch den Wegfall des Anscheinsbeweises dagegen gestärkt und erwartet die Verhandlung in Karlsruhe ebenfalls „optimistisch“.

