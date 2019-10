Roche hebt Prognose an

Basel/Mannheim.Der gute Lauf mit neuen Medikamenten beim Pharmakonzern Roche hält weiter an. Nach neun Monaten werden die Schweizer deshalb noch optimistischer und setzen die Messlatte für die Verkäufe ein weiteres Mal höher. So soll der Umsatz in diesem Jahr zu konstanten Wechselkursen im hohen einstelligen Bereich steigen, wie das Unternehmen am Mittwoch in Basel mitteilte. Es ist eine erneute Prognoseanhebung in diesem Jahr – zuletzt war Roche noch von einem Umsatzplus im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich ausgegangen.

„Mannheim leistet großen Beitrag“

Im dritten Quartal konnte der Konzern die Erwartungen der Analysten noch übertreffen – gerechnet auf die ersten neun Monate summierte sich der Umsatz auf 46,06 Milliarden Schweizer Franken (knapp 41,9 Milliarden Euro). Dies entspricht zu konstanten Wechselkursen einem Plus von zehn Prozent und einem neunprozentigen Zuwachs gerechnet in der Heimatwährung.

„An den beiden großen Standorten Mannheim und Penzberg leisten wir mit der Produktion und Abfüllung wichtiger Medikamente sowie durch Produktion, Verpackung und weltweitem Versand von Diagnostika einen großen Beitrag zum Erfolg des Gesamtkonzerns“, kommentierte Ursula Redeker, Sprecherin der Geschäftsführung der Roche Diagnostics die aktuellen Zahlen. Den Schub verdankt der Konzern weiterhin neueren Medikamenten wie dem Krebsmittel Perjeta und dem Multiple-Sklerose-Medikament Ocrevus – beide werden in Mannheim abgefüllt. Der Standort mit rund 8300 Mitarbeitern ist der drittgrößte von Roche weltweit. dpa/fas

