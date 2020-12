Roche poliert Standort Mannheim auf

Mannheim.206 Millionen Euro – diese Summe will der Schweizer Pharmakonzern Roche in Mannheim investieren. 106 Millionen sollen in die Diagnostik und Produktion fließen, der Rest ist für Modernisierungsmaßnahmen – vor allem der Arbeitsplätze – vorgesehen. „Die Investitionen zeigen die Bedeutung des Campus“, betonte Claus Haberda, Geschäftsführer und Leiter Finanzen der Roche Diagnostics, am Dienstag mit Blick auf Mannheim.

Kreativflächen für Teamarbeit

Damit Neues entstehen kann, müssen zahlreiche alte Büroeinheiten und Produktionsstätten weichen – bis 2028 insgesamt 40 Gebäude. Von besonderer symbolischer Bedeutung ist dabei der Rückbau des Eingangsgebäudes. Das mehr als 60 Jahre alte Haus ist nach Angaben von Werkleiter Martin Haag „eines der größten Energieverbraucher“ des Mannheimer Werks. Schon im kommenden Jahr soll es abgerissen werden und Platz machen für eine naturnahe Landschaft.

In den neuen Büros setzt Roche in Zukunft auf ein komplett neues Konzept. „Wir wollen einen Arbeitsort schaffen, der sich der Arbeitsweise und Tätigkeiten der Mitarbeitenden anpasst”, erklärt Haag den Ansatz. Statt immer nur im gleichen Büro zu sitzen, könnten die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unterschiedliche Bereiche nutzen. So gibt es, je nach anstehender Aufgabe, Kreativflächen für die Zusammenarbeit oder Rückzugsorte für konzentriertes Arbeiten. „Wie der Standort, so verändert sich auch die Art, wie wir zusammenarbeiten“, sagt Andreas Schmitz, Geschäftsführer Personal.

Die Schaffung der Büro-Nachbarschaften in neuen wie alten Gebäuden ist derzeit in vollem Gang – bis Ende des Jahres stehen sie laut Roche bereits für 1000 Angestellte bereit. Für die neuen Büros setzt Roche auf eine modulare Bauweise. „Schon 15 Monate nach Projektstart“ ist laut Werkleiter Haag der Einzug möglich.

Auch zwei neue Produktionsgebäude entstehen auf dem Gelände. Darunter das sogenannte „Launch Site“, eine Produktionsstätte, in der neue diagnostische Produkte zunächst in kleinen Mengen hergestellt werden können. Wenn sie sich bewähren, erfolgt der Wechsel in die Hochgeschwindigkeitsabfüllanlagen. Zudem ist auf dem Campus ein Neubau für die Diagnostik-Produktion vorgesehen. Auch dieser entsteht in modularer Bauweise – und kann so an neue Anforderungen angepasst werden. Außerdem verbraucht er weniger Energie, Roche zufolge bis zu 40 Prozent weniger als bei solchen Bauten üblich.

Hin zu mehr Nachhaltigkeit

Das muss auch sein, wenn der Konzern die eigenen Nachhaltigkeitsziele erreichen will. Denn Roche – 2020 zum elften Mal als nachhaltigstes Gesundheitsunternehmen im Dow Jones Nachhaltigkeitsindex (Sustainability Index) ausgezeichnet – hat sich vorgenommen, bis 2050 klimaneutral zu produzieren. Auch im Mannheimer Werk wird Nachhaltigkeit daher groß geschrieben. Der Campus stellt derzeit zwei Prozent seines Strombedarfs selbst her, der Rest wird durch zugekauften Ökostrom gedeckt. Außerdem bezieht das Werk Dampf von der nahe gelegenen Müllverbrennungsanlage, die Firmenwagenflotte wurde zu einem großen Teil auf E-Mobilität umgestellt, wie Haag schildert. Eine große Herausforderung sieht der Werkleiter im Abfallmanagement: „Das ist eine herausragende Aufgabe, die uns in Zukunft beschäftigen wird.“ Bedeutend sei zum einen die Abfallvermeidung schon bei den Produkten, aber auch die Erhöhung der Recyclingquote.

Mannheim ist mit 8372 Mitarbeitenden der größte Roche-Standort in Deutschland und der drittgrößte weltweit. In der Diagnostika-Produktion wurden aufgrund der hohen Nachfrage nach Corona-Tests zuletzt rund 50 neue Stellen geschaffen, im Logistikzentrum kamen 85 hinzu. Außerdem übernimmt Roche junge Menschen, wenn deren Ausbildung aufgrund der Krise beim aktuellen Arbeitgeber nicht beendet werden kann und sie in das Profil der Ausbildungsberufe passen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.12.2020