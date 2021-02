Rohstoffpreise steigen unaufhaltsam

Frankfurt.Nicht nur der Rohölpreis zeigt seit Jahresanfang deutlich nach oben. Ähnlich sieht es bei anderen wichtigen Rohstoffen aus, auf die deutsche Firmen angewiesen sind. Nach Angaben der Weltbank lagen die Preise von 53 der 63 von ihr beobachteten Rohstoffe im Dezember vergangenen Jahres über dem Niveau des Vorjahres – und das mitten in der Corona-Pandemie. Nach Ansicht von Experten hat das weniger mit der aktuellen Nachfrage zu tun, sondern damit, dass es mittelfristig wieder nach oben gehen könnte, wenn die Pandemie weitgehend im Griff ist und die Impfungen breiter vorangekommen sind.

Anlagemöglichkeiten gesucht

„Vieles ist derzeit stimmungsgetrieben“, sagt Rohstoff-Analyst Carsten Fritsch von der Commerzbank. Er sieht auch einen Zusammenhang mit dem vielen Geld, das derzeit durch großzügige Notenbanken und üppige Konjunkturprogramme in Umlauf ist und nach Anlagemöglichkeiten sucht. Andere sehen eine steigende Nachfrage wegen der Megatrends Digitalisierung und Elektromobilität. Zumindest 2021 dürfte der Preisanstieg, im Übrigen auch bei Agrarrohstoffen, die Inflation beflügeln.

Öl der Nordsee-Sorte Brent ist mittlerweile mit rund 63 Dollar pro Fass (159 Liter) wieder so teuer wie vor dem Beginn der Pandemie vor einem Jahr. Das merken vor allem Autofahrer und Autofahrerinnen an den Tankstellen. Wobei dort auch die nach der sechsmonatigen Absenkung seit Jahresbeginn wieder auf 19 Prozent angehobene Mehrwertsteuer zu Buche schlägt. Den Preis treiben auch Produktionskürzungen durch Saudi-Arabien, die allerdings nur vorübergehend gelten. Das wiederum könnte im zweiten Quartal für einen Preisrückgang sorgen, bevor die Nachfrage dann wieder zulegt.

Geradezu fulminant ist dagegen die Entwicklung bei Industriemetallen. Zum Teil gab es neue Rekordpreise. Aber auch hier spiele vor allem eher die Stimmung als die tatsächliche Nachfrage eine Rolle, heißt es bei Analysten. Ablesbar ist die Lage am Metallpreisindex LMEX. Seit dem Tiefstand im März vergangenen Jahres ging es um rund 60 Prozent nach oben. Kupfer hat sich sogar um 75 Prozent verteuert. „Noch scheint kein Ende der Rally in Sicht“, sagt Daniel Briesemann von der Commerzbank. Große Preissprünge gab es auch bei Nickel und Zinn mit jeweils plus 40 Prozent binnen Jahresfrist. Bei Zink sind es 30, bei Aluminium 20 Prozent. Diese Entwicklung scheint allerdings von der Nachfrage befeuert, denn Experten zufolge sind auch die Lagerbestände erheblich zurückgegangen.

Wetten auf weitere Entwicklung

Treiber ist vor allem die Entwicklung in China. Das Land habe im vergangenen Jahr so viel Kupfer und Eisenerz eingeführt wie nie zuvor. Mittlerweile glauben Experten, dass das Riesenreich diese Mengen aktuell gar nicht benötige und einiges auf Halde liege. Allerdings ist die Entwicklung uneinheitlich, wie Commerzbank-Experte Briesemann erläutert. 2020 sei etwa die Stahlnachfrage massiv eingebrochen. Der europäische Branchenverband spricht sogar von einem der schlimmsten Jahre überhaupt. Allein im zweiten Quartal 2020 war die Nachfrage um ein Viertel abgesackt. Selbst in diesem Jahr dürfte sie weiter unter dem Niveau von 2019 liegen.

Bei Industriemetallen spielen offenbar aber auch Spekulanten eine Rolle. Sie seien auf den fahrenden Zug aufgesprungen und wetteten vor allen auf weiter anziehende Kupferpreise. Die Commerzbank-Experten halten den Markt für Industriemetalle mittlerweile für überhitzt und rechnen bis Jahresende und auch 2022 mit Preisrückgängen, was dann auch der deutschen Industrie zugutekommen sollte.

„Megatrends treiben die Metall-Nachfrage“, heißt es dagegen bei der DZ Bank. Homeoffice führe zu mehr Digitalisierung, was wiederum mehr Rechenzentren erfordere. „Hierfür sind Metalle, die etwa für Kühlungsanlagen, Verkabelungen und die Produktion von Halbleitern benötigt werden, unabdingbar.“

Auch die E-Mobilität fördere die Nachfrage. Bei der Batterie-Produktion werden Kobalt, Lithium und Nickel benötigt. „Und in einem Elektroauto sind durchschnittlich 84 Kilogramm Kupfer verbaut.“ Andere sehen generell wegen der Notwendigkeit zu Energieeinsparung und Klimaschutz einen steigenden Bedarf an Rohstoffen.

Auch Edelmetalle wie Palladium, Platin, Silber und Gold haben sich im Jahresverlauf deutlich verteuert, Silber sogar um fast 47 Prozent. Experten rechnen mit einer weiteren Verteuerung in diesem Jahr.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.02.2021