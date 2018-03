Rosskur für Frankreichs Staatsbahn

Anzeige

Paris.Sie gehören zu der Bevölkerungsgruppe, die die französische Regierung höchst ungern gegen sich aufbringt: Die Eisenbahner haben die Macht, den Zugverkehr im Land lahmzulegen. Dennoch geht Paris nun eine Reform der Staatsbahn SNCF an, die viel Konfliktpotenzial in sich birgt.

Die Gründe: Der Schuldenberg stieg in 20 Jahren von 20 auf 50 Milliarden Euro, die ständigen Pannen nerven die Gäste, außerdem liegen die Betriebskosten einem Regierungsbericht zufolge 30 Prozent über denen in Nachbarländern. Auch stehen Investitionen in das veraltete Schienennetz und Modernisierungsmaßnahmen an, um künftig der Konkurrenz infolge der Öffnung des Bahnverkehrs gewachsen zu sein, die die EU vorschreibt.

Die aktuelle Situation sei „alarmierend, um nicht zu sagen unhaltbar“, sagte Premierminister Édouard Philippe gestern bei der Vorstellung der geplanten Maßnahmen: „Die Franzosen müssen immer mehr für einen öffentlichen Dienst bezahlen, der immer weniger gut funktioniert.“