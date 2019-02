„Rübenanbau bedroht“

Eine Zuckerrübe auf einem Acker bei Bergheim (Nordrhein-Westfalen). © dpa

Mannheim/Berlin.Die Wirtschaftliche Vereinigung Zucker hat vor dem Ende des Rübenanbaus in Deutschland gewarnt. „Landwirte und Zuckerfabriken stehen mit dem Rücken zur Wand“, sagte Hauptgeschäftsführer Günter Tissen laut Mitteilung. Er monierte Wettbewerbsverzerrungen innerhalb der Europäischen Union (EU): So gebe es unterschiedliche Regeln für den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und in einigen Ländern Sonderprämien für Rübenbauern. Tissen forderte einen „ehrlichen Wettbewerb“ und ein „sofortiges Ende der Benachteiligungen deutscher Landwirte“. Regierungen und EU müssten dringend handeln. „Diese Krise ist politisch gemacht und kann auch nur politisch gelöst werden.“

Für heute hat die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten zu Mahnwachen an deutschen Südzucker-Fabriken aufgerufen. Die Mitarbeiter sollen sich mit den Standorten Brottewitz und Warburg solidarisieren; diese stehen vor dem Aus. Südzucker fährt wegen der historisch niedrigen Preise einen massiven Sparkurs. jung

