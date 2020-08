Rückkehrer: Firmen der Region wollen es genau wissen

Rhein-Neckar.Viele Baden-Württemberger starten in diesen Tagen in den Urlaub. Wenn sie zurückkommen, könnte auf sie schon eine spezielle Bescheinigung in der Firma warten: Darauf sollen sie ihrem Arbeitgeber bestätigen, dass sie nicht in einem Risikogebiet waren. Zahlreiche Arbeitnehmer in Rheinland-Pfalz und Hessen, wo die Schulferien bereits Anfang Juli angefangen hatten, mussten diese Bestätigung schon unterschreiben – etwa bei Südzucker in Mannheim oder am Bensheimer Standort von Dentsply Sirona. Bei der BASF in Ludwigshafen sind die Mitarbeiter dazu verpflichtet, ihre Vorgesetzten aktiv zu informieren, wenn sie in ein Risikogebiet reisen.

Angesichts der Corona-Pandemie und der wiedergekehrten Reisefreiheit haben die Unternehmen in der Region genaue Vorgaben im Umgang mit Urlaubsrückkehrern entwickelt. So sperrt Südzucker die Zugangsausweise der Mitarbeiter nach einem Urlaub von mehr als drei Tagen. Erst bei Vorlage einer negativen Selbstauskunft werden sie wieder freigeschaltet. „Mitarbeiter, die aus einem Risikogebiet zurückkommen, dürfen 14 Tage nicht im Betrieb erscheinen. Wenn möglich, arbeiten sie im Homeoffice“, so eine Südzucker-Sprecherin. Diese Regelung gelte unabhängig davon, ob der Mitarbeiter ein negatives Testergebnis vorlegen kann.

Daimler will Test sehen

Welche Länder aktuell zu Risikogebieten zählen, zeigt die Internetseite des Robert Koch-Instituts. Auf der Liste stehen viele Länder in Afrika und in Übersee, aber auch einige europäische Staaten. Dazu zählen etwa Teile Spaniens und der Türkei, sowie Luxemburg, Montenegro, Kosovo und Serbien. Wer in diesen Ländern Urlaub gemacht hat, muss bei Daimler in Mannheim einen Corona-Test vorweisen. „Bis das Testergebnis vorliegt, darf nicht gearbeitet werden“, sagt ein Daimler-Sprecher.

Sofern das Testergebnis negativ ist, könne wieder mobil oder im Unternehmen gearbeitet werden. „Der Schutz unserer Mitarbeiter hat für uns höchste Priorität“, betont er. „Mitarbeiter sind verpflichtet, eine Reise in Risikogebiete zu melden und sich in Quarantäne zu begeben“, erklärt dazu eine Sprecherin von Dentsply Sirona. Ob in der Quarantäne das Entgelt weitergezahlt wird, wenn Homeoffice nicht möglich ist, müsse „im Einzelfall geprüft werden.“

IHK: „Rückschlag wäre Gift“

Bei Südzucker ist klar: Muss ein Beschäftigter in Quarantäne, so die Sprecherin, entfällt die Entgeltfortzahlung. Der Mitarbeiter habe dann aber einen Anspruch auf Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz. Bei BASF werden in solchen Fällen Zeitguthaben oder Urlaub auf die Quarantäne-Zeit angerechnet.

Auch die IHK Rhein-Neckar empfiehlt, dass Unternehmen bei Reiserückkehrern aus Risikogebieten entsprechend vorsichtig sind. Infektionszahlen wie zu Beginn der Pandemie und ein weiterer Lockdown seien unbedingt zu vermeiden, sagt der stellvertretende IHK-Hauptgeschäftsführer Mathias Grimm. „Die Konjunktur ist gerade dabei, sich mühsam zu erholen. Solch ein Rückschlag wäre Gift.“ Er hält zum Beispiel Abfragen nach dem Aufenthalt in Risiko-Ländern für angemessen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 06.08.2020