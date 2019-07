Rückzug aus Frankreich

Düsseldorf.Der Düsseldorfer Energiekonzern Uniper verkauft sein Frankreich-Geschäft an die EPH-Holding um den tschechischen Milliardär Daniel Kretinsky. Die EPH-Tochter EP Power Europe werde neben dem Vertriebsgeschäft je zwei Gas- und Kohlekraftwerke sowie Biomasse-, Wind- und Solarstromanlagen übernehmen, teilte Uniper mit. Die entsprechenden Vereinbarungen seien unterzeichnet, alle erforderlichen Freigaben lägen vor. Der Verkauf betrifft über 500 Mitarbeiter. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

Uniper reagierte mit dem Verkauf auf den Beschluss der französischen Regierung, aus der Kohleverstromung auszusteigen. Die Schließung der beiden Kohlekraftwerke „lange vor ihrem technischen Laufzeitende hätte unser gesamtes Geschäft in Mitleidenschaft gezogen“, sagte Uniper-Vorstandsmitglied Eckhardt Rümmler. „Deshalb mussten wir unternehmerisch handeln.“

Kretinsky herrscht über ein größeres Firmenimperium. Zur Energiesparte gehören auch Braunkohle-Tagebaue und Kraftwerke in Ostdeutschland. Der tschechische Investor ist zudem an der Düsseldorfer Großhandelskette Metro beteiligt, bei der er die Kontrolle übernehmen will. dpa

