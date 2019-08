Berlin/Rhein-Neckar.Der Bäcker oder Schneider an der Ecke, der Kfz-Betrieb oder Blumenverkäufer in der Nachbarschaft: Viele Handwerker und Händler können sich hohe Mieten in Innenstädten nicht mehr leisten, klagen Verbände. Sie fürchten ein Ausbluten der Zentren. In der Region Rhein-Neckar denken Betriebe indes weniger an hohe Mieten als an fehlende Fachkräfte.

Bernd Düsterdiek ist Referatsleiter für Stadtentwicklung beim Deutschen Städte- und Gemeindebund. Er warnt: „Alteingesessene Spiel- oder Haushaltswarenläden sind oft schon weg.“ Selbst umsatzstarke Filialisten seien teils nicht mehr bereit, die hohen Mieten in Top-Lagen der Innenstädte zu zahlen. Auch dort komme es daher schon zu Leerstand. „Und fehlt ein Publikumsmagnet, geht es schnell mit ganzen Straßen bergab.“

Die steigenden Mieten in vielen Städten träfen auch das Handwerk, klagt der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH). „In gentrifizierten Quartieren verschwinden Bäcker, Fleischer, Schuster oder Änderungsschneider aus den Straßen, weil sie sich die Miete der Geschäftsräume nicht mehr leisten können“, sagt Generalsekretär Holger Schwannecke.

Veredelte Viertel

Von Gentrifizierung spricht man, wenn Stadtviertel zugunsten einkommensstarker Eigentümer und Mieter veredelt werden. Weniger gut verdienende Bevölkerungsschichten oder Unternehmen werden verdrängt. „Vielerorts erleben wir einen Rückzug von Handwerkern aus den Innenstädten und Wohnvierteln an die Ränder der Stadt, da spielt sich ein echter Verdrängungswettbewerb ab“, ergänzt Schwannecke.

Das Problem hoher Mieten bestätigen die Handwerkskammern Mannheim Rhein-Neckar Odenwald und Frankfurt-Rhein-Main „in dieser Deutlichkeit“ nicht. Viele Betriebe ließen sich gar nicht erst in Innenstädten nieder, weil sie Platz für Lager und Fuhrpark brauchten, erklärt der Sprecher der Mannheimer Kammer. Zudem hätten gerade Bäcker und Metzger ganz andere Sorgen: Sie finden keine Fachkräfte – oder niemanden, der später einmal den Betrieb übernehmen will.

Der ZDH stützt sich auf eine Umfrage unter 5000 Firmen, wonach knapp jeder zehnte Betrieb in den kommenden beiden Jahren den Standort wechseln will. In Innenstädten sei es fast jeder fünfte. Gründe seien steigende Mieten, Kündigungen durch den Eigentümer und Streitigkeiten mit Nachbarn. Denn mit dem Wachstum der Ballungsräume rücken Wohnungen näher an Gewerbegebiete. Firmen verließen aber nicht nur wegen der Mieten die Zentren, erklärt der ZDH. Viele bräuchten Platz für Wachstum.

Kaum noch erträglich

Auch dem Einzelhandel macht der Immobilienboom zu schaffen. „Gerade in Großstädten sehen wir seit Jahren steigende Mieten. Für kleine Geschäfte sind sie kaum noch erträglich“, kritisiert Kai Falk, Geschäftsführer des Handelsverbands Deutschland. Einige Händler müssten deshalb sogar raus aus den Fußgängerzonen.

Der Handelsverband Nordbaden hingegen beobachtet etwas anderes. „Für die Mannheimer Innenstadt können wir das nicht feststellen, zumal hier wie in ganz Deutschland die Mieten eher unter Druck sind“, erklärt Vizepräsident Hendrik Hoffmann. (mit dpa)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.08.2019