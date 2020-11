RWE baut Gaskraftwerk

Die Computer-Darstellung zeigt das geplante Gaskraftwerk © dpa

Essen/Biblis.Der Stromerzeuger RWE Generation errichtet neben dem früheren Atom-Standort im hessischen Biblis ein modernes Gaskraftwerk. Die Anlage soll im Oktober 2022 in Betrieb gehen, wie die RWE-Tochter am Freitag in Essen berichtete. Man habe zuvor eine entsprechende Ausschreibung gewonnen. Das neue Kraftwerk soll mit einer Leistung von 300 Megawatt im Übertragungsnetz des Betreibers Amprion flexibel eine stabile Stromversorgung gewährleisten, wenn beispielsweise Wind- und Sonnenkraft nicht zur Verfügung stehen. Eine dauerhafte Stromproduktion für den freien Strommarkt sei nicht geplant.

„Die hervorragende Infrastruktur am Standort und unser zuverlässiges sowie flexibles Anlagenkonzept haben sich durchgesetzt. Wir können somit in Zukunft einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit in Südhessen leisten“, erklärte RWE-Generation-Chef Roger Miesen laut der Mitteilung.

Der Konzern RWE hatte auch das Atomkraftwerk Biblis mit den Blöcken A und B betrieben, das seit 2017 stillgelegt ist und zurückgebaut wird. Der Neubau soll auf einem Parkplatz südlich des derzeitigen Kraftwerksgeländes entstehen. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.11.2020