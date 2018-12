RWE-Chef wehrt sich

Verärgert über den Titel „Dinosaurier des Jahres“: RWE-Chef Rolf Schmitz. © dpa

Berlin.Für den Naturschutzbund Nabu ist RWE-Chef Rolf Martin Schmitz in der Klima- und Umweltpolitik der „Dinosaurier des Jahres 2018“. Nabu-Präsident Olaf Tschimpke sagte in Berlin, Schmitz habe sich mit seiner „unzeitgemäßen Machtdemonstration“ im Streit um die Rodung des Hambacher Forstes für den dortigen Braunkoh-letagebau die selbst ins Abseits gestellt. Der RWE-Chef habe Tatsachen schaffen wollen – ohne Rücksicht auf die gesellschaftliche Stimmungslage, die laufenden Verhandlungen in der Kohlekommission über einen geregelten Kohle-Ausstieg und die Folgen für Natur.

Tschimpke nannte Schmitz einen „Branchen-Dinosaurier“, der die Zeichen der Zeit erkennen müsse. Nachhaltigkeit sei der Schlüssel zum Erfolg. Der Essener Energiekonzern aber zähle mit seinen Kohle-Kraftwerken zu den größten Luftverschmutzern Europas.

RWE-Chef Schmitz wies die Vorwürfe in einem Brief an Tschimpke zurück. Die Begründung für den Negativ-Preis sei „sehr verwunderlich“, heißt es in dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. RWE habe Umweltverbänden einen freiwilligen Rodungsverzicht bis Mitte Dezember vorgeschlagen. Dies sei von den Verbänden ebenso abgelehnt worden wie ein gemeinsamer Appell gegen Gewalt.

Der Nabu vergibt seit 1993 den Negativ-Preis „Dinosaurier des Jahres“ an Persönlichkeiten, die sich aus Sicht des Verbandes durch besonders rückschrittliches öffentliches Engagement im Natur- und Umweltschutz hervorgetan haben. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 29.12.2018