Ryanair lädt Koffer aus

Budapest.Beim irischen Billigflieger Ryanair hat es auf einem Urlaubsflug von Budapest zu den Kanarischen Inseln großen Ärger mit mehr als 100 Passagieren gegeben. Unter Berufung auf das überschrittene Maximalgewicht ließen die Piloten an den vergangenen beiden Sonntagen das bereits eingecheckte Gepäck von jeweils 50 bis 80 Passagieren wieder ausladen, wie ungarische Medien berichteten. Am letzten Sonntag weigerten sich demnach mehrere Dutzend betroffene Fluggäste daraufhin, die Reise in die Kanaren-Hauptstadt Las Palmas ohne ihr Gepäck anzutreten. Sie blieben in Budapest zurück.

Wie das Budapester Regierungsamt gestern bekanntgab, ordnete die Behörde eine Untersuchung der Vorfälle an. Wie Experten dem ungarischen Portal „index.hu“ sagten, wirke sich das Gesamtgewicht der Maschine auf den Kerosinverbrauch und damit auf die Reichweite aus. Darüber hinaus müssen die Piloten Spielraum für Ausweichmanöver und die Überwindung von Gegenwind einkalkulieren. Bei Flügen über längere Distanzen können diese Kalkulationen knapp ausfallen. dpa