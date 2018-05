Anzeige

„Nur durch einen höheren Auftragseingang haben wir noch keinen Umsatz. Am Ende des Tages zählt immer nur das, was in der Kasse ist“, erklärt Kienle. Auftragseingang und Auftragsbestand seien dennoch wichtige Hinweise auf die Geschäftslage.

Dass Bilfinger aus dem M-Dax geflogen ist, kommentiert Aktionärsvertreter Hechtfischer so: „Ein Abstieg ist selten schön. S-Dax ist schon ganz klar die Dritte Liga.“ jung

Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.05.2018