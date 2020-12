Sabine Bendiek, SAP

Zwar ist Sabine Bendiek in Norddeutschland geboren, trotzdem kennt sie sich in der Region Rhein-Neckar bestens aus. Sie hat bis zum Abitur in Großsachsen bei Weinheim gelebt und in Mannheim Betriebswirtschaft studiert. Nun kehrt die 54-Jährige in ihre alte Heimat zurück – und zieht ab Januar in den Vorstand des Walldorfer Softwarekonzerns SAP ein. Als Arbeitsdirektorin ist sie dafür verantwortlich, dass die besten Talente gewonnen, eingestellt und eingearbeitet werden. Später soll die Managerin zudem die laufende Umwandlung von SAP „in eine einfache und agile Organisation“ leiten. Die Verantwortung für Mitarbeiter und Prozesse liegt fest in einer Hand.

Weggefährten berichten von einer Leidenschaft für Menschen und Führung bei Bendiek. Sie setzt sich für die Förderung von Frauen ein: In technologischen Branchen gebe es schon für Mädchen in der Schule zu wenig Vorbilder. Dabei brauche das Land der Maschinenhersteller mehr weibliche Fach- und Führungskräfte, findet sie. Typisch für Bendiek ist auch, dass sie den technologischen Fortschritt stets verteidigt.

Der Posten der Arbeitsdirektorin bei SAP ist ein heißes Eisen. Viele Mitarbeiter in Walldorf erinnern sich noch an Angelika Dammann und Luisa Delgado. Beide Arbeitsdirektorinnen hatten den Konzern nach nur etwa einem Jahr wieder verlassen. Dammann stolperte 2011 über eine Firmenjet-Affäre. Gegen Delgado gab es im Jahr 2013 offenbar von Anfang an Vorbehalte, sie sei zu unerfahren in der Softwarebranche.

Diesen Vorwurf kann man Bendiek nicht machen. Die ehemalige Chefin von Microsoft Deutschland gilt als versierte Technologie-Managerin, die sich mit der Cloud, dem Zukunftsgeschäft von SAP, bestens auskennt.

