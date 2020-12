Sachverstandper Video

Der Wirtschaftsweise Lars Feld berät die Bundesregierung. © dpa

Mannheim.„Wirtschaftspolitik aus erster Hand“ – diese Veranstaltungsreihe gehört schon lange zu den Highlights des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW). Am Dienstag war Lars Feld der prominente Gast. Der Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Lage (kurz: Fünf Weise) diskutierte in Mannheim über das Jahresgutachten – allerdings nur per Videokonferenz zugeschaltet aus Freiburg. Anschließend tauschte er sich mit ZEW-Chef Achim Wambach aus, der sich über das relative große Lob des Sachverständigenrats für die Corona-Maßnahmen wunderte. Feld erklärte dies damit, dass er ja kein Epidemiologe sei und sich auch deshalb mit Kritik zurückhalten müsse.

Bleibt zu hoffen, dass die Infektionszahlen wieder runtergehen, denn das Video-Format auf YouTube raubt der Veranstaltungsreihe ihren bisherigen Charme. Feld gab den rund 200 Video-Zuschauern wenigstens eine Prise Optimismus mit auf den Weg zum Sofa: Der Wirtschaftsweise setzt auf den Impfstoff und sieht keinen Grund dafür, in eine Winterdepression zu verfallen. Alle Prognosen hängen aber davon ab, wie scharf der Lockdown in diesem Winter wirklich wird. Leider kann auch Lars Feld nicht in eine Kristallkugel schauen. was

