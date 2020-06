Saint Gobain schließt Mannheimer Glaswerk

Mannheim.Der französische Konzern Saint Gobain schließt das traditionsreiche Mannheimer Glaswerk im Stadtteil Luzenberg spätestens Mitte kommenden Jahres. Das kündigte das Unternehmen am Mittwoch an. Von dem Schritt betroffen sind rund 140 Beschäftigte, der weit überwiegende Teil davon in der Produktion. Als Grund für das Aus nannte Saint Gobain, dass sich der Standort nicht mehr wirtschaftlich betreiben lasse.

In Mannheim wird sogenanntes Gussglas produziert, das als Dekorglas zum Beispiel in Türen eingesetzt wird. Außerdem dient es als Ausgangsmaterial für Glas, das bei Photovoltaikanlagen oder in Gewächshäusern verwendet wird. Nach den Worten eines Saint-Gobain-Sprechers litt das Mannheimer Werk seit einigen Jahren unter einer immer weiter nachlassenden Nachfrage und dementsprechend unter einer zu geringen Auslastung. Das Unternehmen kündigte Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern über einen Interessenausgleich an.

Blick in die Geschichte des Werks

Das Werk hat eine lange Tradition: Als eine Delegation der französischen Firma Saint-Gobain im Jahre 1853 das Gelände um das damalige Gut Waldhof kaufte, war der Norden Mannheims kaum mehr als eine Feldlandschaft. Das sollte sich schnell ändern: Der Bau der sogenannten Spiegelmanufaktur, welchen die Franzosen äußerst ehrgeizig betrieben, markiert den Beginn der Industrialisierung auf Mannheimer Grund. In den kommenden Jahren schossen Fabrik- und Wohngebäude wie Pilze aus dem Boden. Bis zum Jahre 1910 explodierte die Bevölkerungszahl von 79.000 auf fast 200 000.

Der Grund, warum die Franzosen überhaupt nach Deutschland kamen, war ein ganz simpler: Ihr Verfahren der Glasherstellung war dem deutschen um Lichtjahre voraus. Das Ziel war nichts Geringeres, als den deutschen Markt komplett zu erobern - und das sollte ihnen recht mühelos gelingen.

Für die Herstellung waren zunächst nur Franzosen zuständig, weil es in Deutschland schlichtweg niemanden gab, der mit den Prozessen vertraut war. Die Nachbarn aus dem Südwesten brachten die Facharbeiter mit und errichteten ihnen eine Wohnstätte direkt neben dem Arbeitsplatz: die älteste Werkssiedlung Mannheims – die sogenannte Spiegelkolonie. Hier entstanden binnen kürzester Zeit – für die damalige Zeit äußerst ungewöhnlich – durchaus geräumige und komfortable Arbeiterwohnungen. (fas/baum)