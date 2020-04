Sanierung der Schnellfahrstrecke beginnt

Mannheim/Stuttgart.190 Kilometer Gleise und Weichen, 205 Tage Sperrung: Nach 30 Jahren Hochgeschwindigkeitsverkehr wird die Schnellfahrstrecke zwischen Mannheim und Stuttgart ab diesem Wochenende saniert. Die Sperrung der Strecke, auf der laut einer Pressemitteilung der Deutschen Bahn jährlich rund 24 Millionen Fahrgäste unterwegs sind, soll vom 11. April bis zum 31. Oktober diesen Jahres dauern.

Für eine Gesamtinvestition von 183 Millionen Euro werden in dieser Zeit auf 99 Kilometern 440 000 Tonnen Schotter, 190 Kilometer Gleise, 54 Weichen und 300 000 Schwellen erneuert. „Die Sanierung dieser wichtigen Verkehrsader führen wir wie vorgesehen durch. Die Vorbereitungen liegen im Zeitplan, so dass die Arbeiten ab dem Wochenende planmäßig starten. Ab dem 1. November 2020 läuft der Hochgeschwindigkeitsverkehr dann wieder auf der erneuerten Schnellfahrstrecke“, so Thorsten Krenz, DB-Konzernbevollmächtigter für Baden-Württemberg.

Da die Sanierung der Strecke dringend notwendig sei, bittet Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann die Bahnfahrer um Verständnis für die damit einhergehenden Einschränkungen. Im Fernverlehr werden die Züge zwischen Karlsruhe/Heidelberg/Mannheim und Stuttgart umgeleitet. Es sei mit Fahrzeitverlängerungen von 20 bis 45 Minuten zu rechnen. Mehre Fahrten und Halte müssten entfallen. Auch im Nahverkehr werden auf der Umleitungsstrecke veränerte Fahrzeiten gelten.

Die aktuelle Lage finden Fahrgäste im DB Navigator sowie unter www.bahn.de. Nahverkehrsauskünfte gibt es hier.