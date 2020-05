SAP belohnt Mitarbeiter

Blick auf den Stammsitz von SAP in Walldorf. © SAP

Walldorf.Mitten in der Corona-Pandemie sagt der Walldorfer Softwarekonzern SAP seinen Mitarbeitern auf der ganzen Welt danke – und nimmt dafür in den nächsten vier Jahren 400 Millionen Euro in die Hand. „Wir senden damit während der Krise ein wichtiges Signal – nämlich, dass wir weiter in unsere Mitarbeiter investieren“, erklärt Cawa Younosi, Personalchef von SAP Deutschland.

So funktioniert die Belohnung: Pro Jahr werden 100 Millionen Euro auf einzelne Ländergesellschaften verteilt. Etwa Mitte Juni erfahren die Beschäftigten in Deutschland, wie viel Geld auf sie entfällt. In einem einfachen Beispiel seien es 1000 Euro pro Mitarbeiter. Dies wird in virtuelle Aktien von SAP umgerechnet. Liegt der Kurs bei 100 Euro, entspricht das zehn Aktien. Zum Juli nächsten Jahres erfolgt die Auszahlung zum jeweiligen Kurs. Ist eine Aktie von SAP also etwa 110 Euro wert, erhält der Mitarbeiter 1100 Euro. Wenn sie 90 Euro wert ist, 900 Euro. „Es kommt auf jeden Fall zur Auszahlung“, sagt Younosi.

Leitende Angestellte sind von der Belohnung ausgenommen. Das Programm sei eine tolle Motivation, fügt der Personalchef hinzu. „Viele Mitarbeiter haben damit überhaupt nicht gerechnet.“ jung

