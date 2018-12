SAP-Chef hält an Zielen fest

Walldorf.Bill McDermott (Bild), Vorstandschef von SAP, hat seine ehrgeizigen Prognosen für den Softwarekonzern untermauert. „Die besten Zeiten für SAP liegen noch vor uns“, sagte er dem „Manager Magazin“. Trotz des Kursverfalls der vergangenen Wochen hält McDermott an seinem Ziel fest, in den kommenden sieben Jahren die Marktkapitalisierung des Konzerns von derzeit rund 100 noch einmal auf 300 Milliarden Euro zu verdreifachen.

McDermott äußerte sich erstmals zu seinen politischen Ambitionen. „Wer weiß, was noch passiert“, kommentierte er Gerüchte, dass es ihn in die US-Politik ziehe. Der Dienst an der Gesellschaft sei ihm wichtig. Er messe sich daran, ob er etwas Sinnvolles für die Welt tue. Der gebürtige New Yorker hat vor neun Jahren die SAP-Geschäftsführung übernommen. Seitdem ist die SAP zum wertvollsten Konzern Deutschlands aufgestiegen. red (Bild: Rinderspacher)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.12.2018