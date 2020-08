SAP-Chef verspricht mehr Vielfalt

Walldorf.Beim Walldorfer Softwarekonzern SAP sollen bis zum Jahr 2030 alle Führungspositionen zahlenmäßig gleich mit Frauen und Männern besetzt werden. „Reine Männerrunden machen auf Dauer nicht erfolgreich“, sagte SAP-Vorstandssprecher Christian Klein der „Süddeutschen Zeitung“ („SZ“). „Bald sieht SAP gar nicht mehr so schlecht aus in Sachen Geschlechterproporz.“ Klein deutete an, dass der seit Monaten vakante Personal-Vorstandsposten mit einer Frau besetzt wird.

Bisher galt das Ziel, dass bis 2022 ein Drittel aller Führungskräfte Frauen sind. Derzeit sind es 25 Prozent. Auch beim Rekrutieren neuer Mitarbeiter von außen hat Klein die Quoten hochgeschraubt: Das Personal soll bei Geschlecht, Ethnie und geografischer Herkunft vielfältiger werden. Das führe zu besseren Ergebnissen, sagte er.

Seit dem Abgang von Co-Chefin Jennifer Morgan besteht der SAP-Vorstand fast komplett aus deutschen Männern, Adaire Fox-Martin mit irisch-australischer Nationalität ist die Ausnahme. Morgans frühzeitiger Abschied hatte für viel Kritik gesorgt. Klein beteuerte, „bis zum letzten Tag“ keine persönlichen Probleme mit der Managerin gehabt zu haben. Das Geschlecht habe keine Rolle bei der Entscheidung gespielt – dafür allerdings unterschiedliche Ansichten zur Strategie. „Für Jen und mich war es schwierig, eine gemeinsame Linie zu finden.“

Nach den milliardenschweren Zukäufen unter Vorgänger Bill McDermott hat sich Klein das Ziel gesetzt, die Integration der einzelnen Programme voranzutreiben. Die Kundenzufriedenheit wachse bereits wieder, erklärte er der „SZ“. Obgleich die Tendenz positiv sei, gebe es noch Luft nach oben.

Neue Strategie im November

Klein, der aus Mühlhausen im Rhein-Neckar-Kreis stammt, will im November seine neue Strategie vorstellen. Von Analysten und Investoren wird diese Konferenz mit Spannung erwartet – denn sie möchten wissen, wo SAP in den nächsten Jahren hinsteuert.

Dem Softwarekonzern geht es trotz Corona prächtig. Als Klein im Oktober 2019 an die Konzernspitze gerückt war, lag der Aktienkurs bei etwa 110 Euro. Mittlerweile bewegt er sich um die 138 Euro. jung (Bild: dpa)

