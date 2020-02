SAP erhöht Dividende

Walldorf.Trotz Gewinnrückgangs sollen die Aktionäre des Walldorfer Softwarekonzerns SAP für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende von 1,58 Euro je Aktie erhalten, acht Cent mehr als zuvor. Die Gesamtausschüttung beträgt 1,89 Milliarden Euro nach 1,79 Milliarden Euro im Vorjahr. Die Hauptversammlung muss am 20. Mai dem Vorschlag von Aufsichtsrat und Vorstand zustimmen. Wie SAP am Mittwoch zudem bestätigte, sollen weitere 1,5 Milliarden Euro ausgeschüttet und in ein Aktienrückkaufprogramm gesteckt werden, um den Unternehmenswert zu steigern. SAP hatte 2019 einen Gewinn von 3,39 Milliarden Euro erzielt – 17 Prozent weniger als im Vorjahr. Grund waren hohe Kosten für den Konzernumbau. jung

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.02.2020