SAP-Tochter Qualtrics kurz vor Börsen-Debüt

Walldorf.Den genauen Zeitpunkt weiß niemand. Doch er werde bald sein, hat SAP-Vorstandssprecher Christian Klein vor Kurzem gesagt. Mit Spannung wird das Debüt der Tochtergesellschaft Qualtrics an der Börse erwartet.

SAP will das gute Marktumfeld für Tech- und Cloudwerte insbesondere in den Vereinigten Staaten nutzen. Qualtrics soll daher an der Technologiebörse Nasdaq in New York gelistet

...