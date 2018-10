SAP und HeidelbergCement verhageln Börsenstimmung

Frankfurt/Main (dpa) - Eine Gewinnwarnung des Dax-Konzerns HeidelbergCement und eine enttäuschende Profitabilität des Schwergewichts SAP haben am Donnerstag den Dax belastet.

Der Leitindex fiel um 1,07 Prozent auf 11.589,21 Punkte. Die Verluste weiteten sich kurz vor der Schlussglocke noch aus. Für den MDax ging es um 0,24 Prozent auf 24.354,05 Punkte weniger stark abwärts.

Am Vortag waren bereits die Prognosen der beiden Gesundheitskonzerne und Dax-Mitglieder Fresenius und FMC weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Damit mehren sich schon zu Beginn der Saison der Quartalsberichte die enttäuschenden Ergebnisse und Ausblicke großer Konzerne. «Investoren reagierten auf die Unternehmensnachrichten negativ», merkte die Postbank an.

Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 fiel um ein knappes Prozent auf 3211,59 Punkte. Etwas weniger hoch waren die Verluste an den Börsen in Paris und London. Der Dow Jones Industrial büßte zum Handelsschluss am deutschen Markt 1,3 Prozent ein.

SAP-Aktien fielen nach Quartalszahlen um fast 6 Prozent. Als Schwergewicht im Dax belasteten sie auch den Leitindex. Investoren und Analysten zeigten sich von den Margen des Softwarekonzerns enttäuscht. Zwar boomt das Geschäft mit Cloud-Angeboten, diese sind jedoch bislang nicht so rentabel wie das klassische Geschäft mit Software-Lizenzen.

HeidelbergCement fanden sich nach einer Gewinnwarnung mit einem Kurseinbruch von fast 9 Prozent am Ende des Dax wieder. Hohe Energiekosten hatten dem Zementhersteller zuletzt schwer zu schaffen gemacht.

Größter Gewinner im Dax waren die Anteile von Linde mit einem Plus von 2,85 Prozent. Nach Informationen des «Manager Magazin» haben der deutsche Industriegasehersteller und der US-Konzern Praxair von der US-Wettbewerbsbehörde wohl eine mündliche Zusage für ihre Fusion erhalten. Als es am Nachmittag aus gut informierten Kreisen hieß, Linde habe von der Behörde noch keine Entscheidung mitgeteilt bekommen, gaben die Aktien einen Teil der Gewinne wieder ab.

Mit dem Kurs des Dialyseanbieters Fresenius Medical Care (FMC) ging es um 2,82 Prozent abwärts und für die Aktien des Mutterkonzerns Fresenius um 3,66 Prozent. Wegen der pessimistischeren Prognosen beider Unternehmen waren die Aktienkurse bereits am Mittwoch eingebrochen.

Höhere Ziele für das Gesamtjahr ließen im SDax die Stammaktien von Sixt um fast 13 Prozent nach oben schnellen. In den vergangenen Wochen hatte der Kurs des Leasing-Anbieters stark nachgegeben.

Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite auf 0,31 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,01 Prozent auf 140,49 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,44 Prozent auf 159,62 Punkte zu. Der Euro notierte mit 1,1506 US-Dollar kaum verändert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1505 (Mittwoch: 1,1530) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8692 (0,8673) Euro gekostet.