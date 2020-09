SAP wirbt Deutschland-Chefin Sabine Bendiek von Microsoft ab

Manchmal erzählt Sabine Bendiek von der schwul-lesbischen Mitarbeitergruppe bei Microsoft. Oder hebt hervor, dass das Unternehmen auch blinde, autistische und taube Entwickler beschäftigt. „Wir legen sehr viel Wert auf Diversität“, hat die Deutschland-Chefin von Microsoft einmal der „Süddeutschen Zeitung“ gesagt. „Wir beziehen daraus viel Kreativität.“ Auf Twitter schreibt die 54-Jährige, der Erfolg der demokratischen Gesellschaft basiere auf Vielfalt. Kurzum: je vielfältiger alles ist, desto besser.

Dieselben Worte hätten aus Walldorf kommen können. Auch der Softwarekonzern SAP brüstet sich damit, Vielfalt zu fördern, wo es nur geht. Hat sich die profilierte Managerin deshalb für den seit Monaten vakanten Personal-Vorstandsposten interessant gemacht?

Nun steht der Wechsel von Microsoft zu SAP bevor. Ab 2021 solle „Sabine“ als Personalchefin und Arbeitsdirektorin von Walldorf aus dafür verantwortlich sein, dass die besten Talente gewonnen, eingestellt und eingearbeitet werden, wie SAP-Vorstandssprecher Christian Klein in einer E-Mail an die Belegschaft schreibt. Später soll die Managerin zudem die laufende Umwandlung von SAP „in eine einfache und agile Organisation“ leiten. Die Verantwortung für Mitarbeiter und Prozesse liegt künftig fest in einer Hand. Bis die neue Vorständin kommt, will Klein diese Aufgaben kommissarisch übernehmen.

„Freundliches Wort in der Lobby“

Bendiek ist zwar in Norddeutschland geboren, kennt sich aber in der Region bestens aus. Sie hat bis zum Abitur in Großsachsen unweit von Weinheim gelebt und in Mannheim Betriebswirtschaft studiert. Ab und an ist sie noch in ihrer früheren Heimat unterwegs. Im Oktober 2019 hielt die Microsoft-Managerin im Großsachsener Hotel „Krone“ einen Vortrag. Thema: „Digitalisierung und künstliche Intelligenz - warum dies für unsere Zukunft wichtig ist“.

Wer nach ihren Überzeugungen sucht, findet Sätze wie: „Bisher hat der technologische Fortschritt stets mehr neue Arbeitsplätze geschaffen als vernichtet.“ Oder: „Manchmal hilft es mehr, wenn man mit jemandem ein freundliches Wort in der Lobby wechselt, anstatt ein offizielles Meeting einzuberufen.“ Frauenförderung ist ihr wichtig: In technologischen Branchen gebe es schon für Mädchen in der Schule zu wenig Vorbilder. Dabei brauche das Land der Maschinenhersteller mehr weibliche Fach- und Führungskräfte.

Erst kürzlich hatte SAP-Vorstandssprecher Klein in einem Interview angekündigt, dass bald wieder eine Frau in den Vorstand einziehen werde. Bis zum Jahr 2030 sollen alle Führungspositionen zahlenmäßig gleich mit Frauen und Männern besetzt sein.

Der Personal-Vorstandsposten ist in Walldorf ein heißes Eisen. Viele erinnern sich noch an Angelika Dammann und Luisa Delgado. Beide Arbeitsdirektorinnen hatten SAP nach nur etwa einem Jahr wieder verlassen. Dammann stolperte 2011 über eine Firmenjet-Affäre. Gegen Delgado (2013) gab es offenbar von Anfang an Vorbehalte, sie sei zu unerfahren in der Softwarebranche.

Sabine Bendiek hat übrigens kein eigenes Büro bei Microsoft. Wenn sie in die Münchener Zentrale kommt, sucht sie sich im Großraumbüro jedes Mal aufs Neue einen Schreibtisch. Wie alle anderen Mitarbeiter auch.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 02.09.2020