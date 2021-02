Scharfe Kritik an Homeoffice-Pflicht

Ludwigshafen.Die Industrie- und Handelskammer für die Pfalz (IHK) zeigt sich besorgt angesichts der Corona-Auflagen für die Wirtschaft. Vor allem die Homeoffice-Pflicht steht in der Kritik der IHK. „Die Unternehmen leisten einen großen Beitrag zur Bewältigung der Krise“, so IHK-Präsident Albrecht Hornbach in einer Mitteilung. „Sie verdienen nicht, als Homeoffice-Muffel angeprangert zu werden, und brauchen nun Entlastungen statt bürokratischer Vorgaben.“ Die gesetzliche Regelung belaste die Unternehmen durch zusätzliche Bürokratie und mögliche Repressionen. Hinzu komme, dass die Zahlung der für Dezember zugesagten Hilfen erst am Mittwoch im vollen Umfang gestartet sei. Die Beantragung der Überbrückungshilfe III sei noch nicht möglich. „Die Hilfen kommen spät und sie sind durch wiederkehrende Änderungen in den Antragsvoraussetzungen nicht verlässlich kalkulierbar“, so Hornbach. red/jor

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.02.2021