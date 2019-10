Scharfe Kritik an Politik

Mannheim.Die regionale Metall- und Elektroindustrie fühlt sich in der momentanen Konjunkturflaute von der Politik im Stich gelassen: „Wir erleben in unserer Branche den markantesten Rückgang seit der großen Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009.“ Das sagte Peter Körner (Bild), Vorsitzender der Bezirksgruppe Rhein-Neckar des Arbeitgeberverbands Südwestmetall, am Dienstag bei der Mitgliederversammlung in Mannheim. „In dieser Situation erwarten unsere Unternehmen, dass die Politik alles daran setzt, den heimischen Wirtschaftsstandort wetterfest zu machen.“ Doch statt auf wachstumsfördernde Investitionen zu setzen, ginge es der großen Koalition in erster Linie nur um Umverteilung.

Körner machte sich dafür stark, dass die vereinbarte Gesamtarbeitszeit künftig flexibler und bedarfsgerechter eingesetzt werden kann. Mehr Flexibilität für Unternehmen sei angesichts des rauen konjunkturellen Umfelds das Gebot der Stunde, sagte der Bezirksgruppen-Vorsitzende. Es gehe dabei nicht um grundsätzlich längere Arbeitszeiten.

Körner, der in der Geschäftsführung des Energieunternehmens Caterpillar sitzt, wurde bei der Mitgliederversammlung für weitere zwei Jahre im Amt des Bezirksgruppen-Vorsitzenden bestätigt. Die Bezirksgruppe Rhein-Neckar soll zum 1. Januar in Bezirksgruppe Rhein-Neckar-Odenwald umfirmiert werden. jung

