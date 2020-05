„Scheitern als Möglichkeit des Lernens“

Mannheim/Berlin.Eine Geschäftsidee präsentieren, die Lösung für ein globales oder regionales Problem haben – und einen Investor überzeugen. So oder ähnlich sieht der Traum vieler Start-ups aus. Digital-Staatsministerin Dorothee Bär erklärt, wie wichtig es ist, dass Konzerne mit Jungunternehmen kooperieren, um ihre Geschäftstätigkeit zu entwickeln. „Das gilt auch für Mittelständler“, betont sie.

Frau Bär, wie wichtig ist es, dass Unternehmen wie BASF oder SAP sich junge Leute und deren Ideen anhören und möglicherweise auch in Kooperation treten?

Dorothee Bär: Start-ups sind Treiber für digitale Innovationen, sie sind besonders prädestiniert, neue Produkte, Services oder digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln. Manchmal ist es für ein großes, etabliertes Unternehmen daher sinnvoller, seine Geschäftstätigkeit durch eine Kooperation mit Start-ups fortzuentwickeln, als dieses Know-how in der eigenen Firma zu entwickeln. Außerdem bin ich sehr dafür, dass sich die Start-ups nicht nur in den Metropolen Berlin, Hamburg oder München ansiedeln, sondern dieses im ganzen Land tun, eben dort, wo es für die Geschäftstätigkeit gerade sinnvoll ist.

Was kann man dagegen unter- nehmen, dass Jungunternehmer ins Ausland abwandern?

Bär: Es ist natürlich nicht im Interesse einer Volkswirtschaft, wenn das für die wirtschaftliche Entwicklung notwendige Know-how abwandert. Vor diesem Hintergrund haben wir als Bundesregierung in der Vergangenheit bereits einige Anstrengungen unternommen, um die Gründerszene in Deutschland zu unterstützen.

Welche Anstrengungen sind das?

Bär: Es geht darum, im globalen Wettbewerb ein gründerfreundliches Umfeld zu schaffen, welches Unternehmensgründungen in Deutschland unterstützt. Dieses geschieht durch den Ausbau von Förderprogrammen und den Abbau bürokratischer Hemmnisse. Daneben sollen die Rahmenbedingungen für Finanzierungsmöglichkeiten für junge und innovative Unternehmen durch die Mobilisierung von Wagniskapital verbessert werden. Die Vernetzung und Internationalisierung von Start-up-Unternehmen wird durch die Digital-Hub-Initiative weiter vorangetrieben. Es ist also nicht nur eine Frage der Bereitstellung von Fördermitteln, um als Standort für Unternehmensgründungen attraktiv zu sein.

Müssten sich nicht auch Familienunternehmen und Mittelständler viel stärker mit der Start-up-Szene befassen?

Bär: Wer sich nicht erneuert, wird erneuert. Natürlich stehen auch Familien- und Mittelstandsunternehmen im Wettbewerb. Auch an diesen geht die technologische Entwicklung nicht vorbei. Für den Wirtschaftsstandort Deutschland ist es von zentraler strategischer Bedeutung, dass auch die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) die Chancen des digitalen Wandels nutzen. Deswegen sollen KMU gezielt darin unterstützt werden, ihre digitalen Kompetenzen anwendungsorientiert zu entwickeln. Und dort, wo es sinnvoll ist, sollte natürlich auch eine verstärkte Zusammenarbeit von KMU und Start-up-Unternehmen erfolgen, um den technologischen Wandel für diesen wichtigen Bereich der Wirtschaft erfolgreich zu gestalten.

Was fehlt Ihrer Meinung nach der Start-up-Szene in Deutschland? Und was muss sich dringend bessern?

Bär: Neben der kurz- und mittelfristigen Schaffung von günstigen Rahmenbedingungen für Start-ups im Bereich von Finanzierung und gesetzlichen Regelungen gilt es, auch längerfristigen Herausforderungen zu begegnen. Es muss in Deutschland eine Gründungskultur etabliert werden, zum Beispiel schon durch die Vermittlung von wirtschaftlichen und unternehmerischen Kenntnissen in den Schulen und Hochschulen. Ebenso wichtig ist es zudem, ein positives Bild vom Unternehmertum zu vermitteln, inklusive eines positiven Umgangs mit unternehmerischem Scheitern als Möglichkeit des Lernens – eine Kultur der zweiten Chance.

