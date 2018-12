Scheuer: Bei Vertrauen nachrüsten

Berlin.Angesichts nahender Diesel-Fahrverbote in deutschen Städten im neuen Jahr fordert Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer mehr Anstrengungen von den Autoherstellern. „2019 muss nicht nur die Diskussion um die Hardware-Nachrüstungen zum Ergebnis führen, sondern es muss auch das Jahr der Vertrauens-Nachrüstung für die deutschen Hersteller sein“, sagte der CSU-Politiker. Die Autobauer sollten selbstkritisch nachdenken, was sie besser machen könnten. „Und die deutschen Hersteller haben verdammt viel gutzumachen.“ Sie müssten Vertrauen und Image zurückgewinnen. Scheuer nahm auch die Kommunen in die Pflicht.

Verschiedene Verbote „grotesk“

Kritik am Kurs der Bundesregierung dagegen äußerte der Präsident des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU), Michael Ebling. Der Mainzer Oberbürgermeister nannte einen drohenden Flickenteppich an Fahrverboten „grotesk“. Er fürchtet angesichts sehr unterschiedlicher Maßnahmen für sauberere Luft in Städten ein „heilloses Durcheinander“. Es gebe ganz unterschiedliche Handhabungen und Umsetzungen in den jeweiligen Kommunen.

Gerichte haben für mehrere Großstädte Fahrverbote angeordnet, weil Schadstoff-Grenzwerte nicht eingehalten werden. Hauptursache sind Diesel-Abgase. In Stuttgart sind Dieselfahrzeuge mit der Abgasnorm Euro 4 oder schlechter vom 1. Januar an aus dem gesamten Stadtgebiet verbannt, Autos mit örtlichen Kennzeichen vom 1. April an. Für Berlin hat das Verwaltungsgericht entschieden, dass von Sommer an mindestens elf Abschnitte stark befahrener Straßen für Diesel mit den Normen bis Euro 5 zu sperren sind. Für Essen ordnete ein Gericht vom 1. Juli an eine Fahrverbotszone an, zu der erstmals auch eine stark befahrene Autobahn gehört.

Scheuer sagte: „Wir sind gegen Fahrverbote und bieten Förderungen, Hilfen und Unterstützung für die betroffenen Kommunen an.“ Dieses Thema sei für die Zukunftsfähigkeit der urbanen Mobilität existenziell. Er erwarte von den Kommunen, dass die Maßnahmen 2019 umgesetzt und neue, digitale Systeme beschafft würden. dpa

