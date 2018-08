Schlagabtausch zwischen USA und China um neue Strafzölle

Peking.Der Handelskonflikt zwischen den beiden größten Volkswirtschaften geht in eine neue Runde. Die USA erheben nochmals höhere Abgaben auf Einfuhren aus China – die Reaktion aus Peking folgt prompt. „Wir verurteilen die Umsetzung der Handelsschranken durch die USA, und wir werden eine Beschwerde bei der Welthandelsorganisation einreichen“, teilte das Handelsministerium in Peking mit. Die chinesische Regierung hoffe, bei derzeit laufenden Gesprächen in Washington doch noch zu einer Einigung zu finden. Solange die USA aber immer neue Zölle verhängten, könne China nicht passiv bleiben. „Ein Rückschlag ist in der derzeitigen Lage für uns ohne Alternative.“

Gleichgültiger Präsident

US-Präsident Donald Trump hatte höhere Zölle von 25 Prozent des Warenwerts auf eine ganze Reihe von Produkten verhängt, darunter Mikrochips und elektronische Bauteile. Trump begründete die Strafen mit Verstößen gegen das Urheberrecht in China. Weitere betroffene Produktgruppen sind elektrische Fahrräder, Motorräder und Medizintechnik. Die USA hat von diesen Waren bisher Bestellungen im Wert von 16 Milliarden Dollar (14 Milliarden Euro) jährlich in China aufgegeben.

Diese zweite Runde von Zollerhöhungen gilt unter Ökonomen als besonders unsinnig. Die US-Kunden bestellen die Mikrochips und andere Halbleiterbauteile fast ausschließlich, um sie dann in eigene Produkte „Made in America“ einzubauen. Sechs Zehntel von ihnen sind von den Auftraggebern sogar exakt nach eigenen Vorstellungen in China in Auftrag gegeben. Sie finden also ausschließlich in amerikanischen Markenwaren Verwendung. Die chinesischen Auftragshersteller sind ein fester Teil der weltweiten Lieferketten.

In Washington sind derweil Gespräche zu einer Beilegung des Konflikts geplant. Doch Trump hat bereits klar gemacht, dass er nichts von den Verhandlungen hält. Damit sind die Gespräche von vorneherein zum Scheitern verurteilt. Ähnliche Verhandlungen in Washington hatten im Frühjahr auf Ministerebene zwar bereits mit einem Kompromiss geendet. Trump hatte das Ergebnis jedoch einfach ignoriert und per Twitter ungeschehen gemacht. Stattdessen droht er nun, noch höhere Zölle auf sämtliche Waren zu verhängen, die China in die USA liefert.

Chinesische Unternehmen sind zunehmend alarmiert über die Eskalation des Handelskonflikts. Anfangs herrschte in China die Meinung vor, Trump bediene sich einfach harter Verhandlungstaktiken. Nachdem China seine Märkte zum Teil geöffnet und eine Senkung des Handelsüberschusses angekündigt hatte, hofften Wirtschaft und Politik, zur Tagesordnung zurückkehren zu können. Nun verbreitet sich jedoch die Sorge vor wirtschaftlichen Turbulenzen, die das Wachstum auf weiter Front beeinträchtigen könnten. Auch der Daimler-Aktionär Zhejiang Geely, einer der wichtigsten Autohersteller des Landes, beobachtet die Entwicklung genau. „Wir mögen den Handelskrieg nicht“, sagt Li Donghui, Finanzchef des Unternehmens. „Wir exportieren bisher nur wenige Autos in andere Märkte, und gar keine in die USA, aber die Entwicklung erzeugt Unsicherheit.“

Furcht vor höheren Preisen

Andere Experten sorgen sich um einen Anstieg der Preise für importierte Lebensmittel, wenn China die Einfuhren aus den USA höher belastet. „Der Markt für Sojabohnen war gut austariert“, sagt Analyst Gong Yanhai von der Anlagefirma Huatai in Shanghai. Wenn jetzt die Preise steigen, müssen auch die Verbraucher mit höheren Kosten rechnen. Sojabohnen gehören zu den größten Einfuhrposten von den USA aus in Richtung China. Wenn Peking auf US-Zölle in gleicher Weise reagieren will, ist eine Belastung des Preises von Sojabohnen fast unvermeidlich. Zugleich handelt es sich in China um ein Grundnahrungsmittel: Ausgepresst liefern sie Sojaöl zum Braten, außerdem sind sie die Grundlage für Tofu oder Würzpasten. Sie sind aber auch ein wichtiges Tierfutter.

