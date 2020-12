Schlechte Noten für die Riester-Rente

Mannheim.„Schick die Riester-Rente in den Ruhestand!“ heißt es reißerisch auf der Homepage der Bürgerbewegung Finanzwende. Warum? „Viel Gebühren, wenig Rente“, liefert der gemeinnützige Verein den Grund in fetten Großbuchstaben gleich mit. Mit der privaten Riester-Rente, die der Staat fördert, kommen die Bürger auf keinen grünen Zweig, so der Vorwurf der Finanzwende.

Schweden schlägt Deutschland

Der gemeinnützige Verein beruft sich auf eigene Modellrechnungen, wonach bei einer typischen Riester-Versicherung mit 30 Sparjahren im Durchschnitt 24 Prozent für Kosten draufgehen. Wer also – inklusive der staatlichen Zulagen – 100 Euro im Monat einzahlt, spart nur 76 Euro an – und der Rest versickert. Jede dritte Police verbrennt demnach 30 Prozent und mehr für Gebühren. Spitzenreiter ist die Alte Leipziger mit 38 Prozent, gefolgt von der Generali und Provinzial mit 36 Prozent.

„Die Versicherer vereinnahmen viel zu hohe Kosten für ihre Apparate. Sie haben über viele Jahre ihre Hausaufgaben nicht gemacht – und die Kunden zahlen“, sagt Finanzwende-Vorsorgeexpertin Britta Langenberg dieser Redaktion. Die Versicherer finanzieren mit den Gebühren, die sie verlangen, ihr Vertriebsnetz sowie die Kosten für die Verwaltung, darunter fällt auch die Kapitalanlage. Dies alles mindert die Rendite nach einer weiteren Berechnung gewaltig. Wer in Schweden 30 Jahre lang 100 Euro einzahlt, bekommt am Ende 77 200 Euro auf sein Konto überwiesen. In Deutschland sind es aber nur 60 600 Euro.

„Wir fordern ein staatlich-organisiertes Vorsorgeprodukt für alle, das sich im Kern am schwedischen Vorsorgefonds orientiert“, sagt Langenberg. „Das Kostenproblem wird sich nicht wegreformieren lassen. Es ist gesellschaftlich Unsinn, schon wieder an dem gescheiterten Riester-Konzept herumzuschrauben“, kritisiert sie und legt nach: „Wir sollten neue Wege einschlagen: Wenn der Staat will, dass die Menschen privat vorsorgen, muss er ihnen eine kostengünstige und vertrauenswürdige Lösung anbieten.“

Ein Ausstieg aus Riester ist gegenwärtig nicht in Sicht, obwohl Union und SPD sich im Koalitionsvertrag darauf verständigt haben, die private Altersvorsorge weiterzuentwickeln. Die Versicherungswirtschaft macht kräftig Druck. Sie will keine Kosten einsparen, sondern plädiert angesichts der Zinsflaute am Kapitalmarkt und stagnierenden Absatzes für eine Reform zu ihren Gunsten.

Unter anderem sollen eingezahlte Beiträge und staatliche Zulagen bei Neuverträgen nicht mehr zu 100 Prozent garantiert werden. Der Verband der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) setzt sich für eine Absenkung der Beitragsgarantie auf 80 Prozent ein. Er fordert außerdem eine Senkung des Garantiezinses für Lebensversicherungen von derzeit 0,9 auf bis zu 0,25 Prozent, wovon auch die Riester-Rente betroffen wäre. Wie das Bundesfinanzministerium entscheidet, ist unklar.

Die von Finanzwende erhobenen Daten gelten für Sparer ohne Kinder, auf deren Vertrag 30 Jahre lang rund 1200 Euro pro Jahr inklusive Zulagen fließen. Die Daten stammen aus den Muster-Produktinformationsblättern. Auf dieser Basis wurde der Kostenanteil je 100 Euro Beitrag und Zulagen von Versicherungsmathematikern analysiert.

Individuell könnten sich Riester-Verträge zwar rechnen, wenn Kunden hohe Zulagen erhielten, zum Beispiel Sparer mit vielen Kindern. Am „ineffizienten System“ ändere das aber nichts. Wer sich besonders kostengünstige Policen aussucht, wird nach Einschätzung von Finanzwende auch nicht glücklich: Verträge mit niedrigen Kosten unter 15 Prozent würden abzüglich der Gebühren nur noch eine Rendite von unter 0,5 Prozent einbringen. In einem Fall betrug sie null Prozent.

Ausgewertet wurden die Daten von 65 verschiedenen Riester-Versicherungen und damit den Angaben zufolge ein Großteil des Marktes. Durchschnittlich betrug die mögliche Effektivrendite abzüglich der Kosten 1,6 Prozent. Davon muss die Inflation abgezogen werden.

Finanzwende wurde 2018 vom ehemaligen Mannheimer-Bundestagsabgeordneten Gerhard Schick (Grüne) gegründet.

Info: Ergebnisse der Untersuchung: https://t1p.de/36b8

