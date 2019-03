Schlichter erwarten viele Beschwerden

Eine Tafel zeigt am Flughafen Hannover Verspätungen an. © dpa

Frankfurt.Verspätungen, Ausfälle, verschollenes Gepäck: Solche Probleme dürften Fluggäste auch in diesem Jahr plagen. Die Branche erwartet einen schwierigen Sommer – und die zuständige Stelle Tausende Beschwerden. „Es ist damit zu rechnen, dass es auch im Sommerflugplan 2019 wieder zu Unregelmäßigkeiten kommt, die der Schlichtungsstelle viel Arbeit bescheren“, sagte Heinz Klewe, der Geschäftsführer der Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr (SÖP).

Schon für heute sind wieder Flugausfälle zu erwarten. Software-Probleme bei der Deutschen Flugsicherung (DFS) haben nach Angaben der Lufthansa zu Wochenbeginn auch Auswirkungen auf den Flugbetrieb. Allein für Montag müsse die Lufthansa in Frankfurt 22 Flüge streichen. Davon seien 2000 Passagiere betroffen, wie ein Sprecher mitteilte. Passagiere sollten sich vor ihrem Abflug über den aktuellen Status ihres Fluges informieren, hieß es weiter. Das Software-Problem bei den Fluglotsen schränkt den Luftverkehr schon seit Tagen über weiten Teilen Deutschlands ein. Die Sicherheit des Luftverkehrs sei aber nicht gefährdet, hatte die DFS mehrfach betont.

Um eine Neuauflage des Chaos-Sommers von 2018 zu verhindern, will die Lufthansa mit zusätzlich 600 Mitarbeitern und 37 Reserveflugzeugen dagegenhalten. Vor dem Hamburger Luftverkehrsgipfel am Donnerstag sieht sich Europas größter Luftfahrtkonzern gut aufgestellt. Vorstandsmitglied Detlef Kayser hat aber Forderungen an Flughäfen, die Flugsicherungsorganisationen und an die Politik.

An die Schlichtungsstelle können sich Kunden mit Beschwerden nach Reisen mit Bahn, Bus, Flugzeug oder Schiff wenden. Im Flugchaos im vergangenen Sommer hatte sich die Beschwerdezahl 2018 auf das Rekordniveau von mehr als 32 000 verdoppelt. Sieben von acht Anträgen kamen von Fluggästen.

2018 hatten Engpässe bei den Flugsicherungen, Fluglotsenstreiks, lange Wartezeiten bei den Passagierkontrollen und eine Häufung von Unwettern den Luftverkehr durcheinandergewirbelt. dpa

