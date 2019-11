Schlichtung bei Lufthansa geplatzt

Frankfurt.Aus einer umfassenden Schlichtung bei der Lufthansa wird nun doch nichts. Damit drohen zumindest bei den Lufthansa-Töchtern Eurowings, Germanwings, Sun Express und Lufthansa-Cityline erneut Warnstreiks. Nachdem die Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo noch am Dienstagmittag gemeldet hatte, man sei sich mit Lufthansa-Chef Carsten Spohr einig, die bislang nur für die Lufthansa selbst vereinbarte Friedenspflicht „ad hoc“ auf alle Gesellschaften des Konzerns auszuweiten und damit eine große Schlichtung zu vereinbaren, platzte das Vorhaben in der Nacht zum Mittwoch.

Lufthansa beklagte, dass Ufo in einem am Abend übermittelten Schreiben nicht zu einer umfassenden Friedenspflicht für alle Airlines des Konzerns bereit gewesen sei. Der Ufo-Beauftragte Nicoley Baublies forderte das Lufthansa-Management am Mittwoch auf, bis Donnerstag nächster Woche einen Kompromissvorschlag auf den Tisch zu legen. Wenn nicht werde Ufo konkrete Streiks ankündigen. Die seien auch in der Weihnachtszeit möglich.

Vorwurf der „Erpressung“

Laut Ufo steht die Sozialpartnerschaft mit Lufthansa in Frage. Deshalb appelliert die Gewerkschaft sogar an die Politik zu helfen. Am Dienstag noch hatte es so ausgesehen, als ob sich beide Seiten auf eine Friedenspflicht für alle Airlines würden einigen können. Nach einer Aufforderung von Spohr erklärte sich Ufo zunächst prinzipiell dazu bereit. Am Abend teilte sie der Lufthansa mit, sie wolle „zunächst“ auf Streiks bei Eurowings, Germanwings, Cityline und Sunexpress verzichten, um damit den Einstieg in die Schlichtung zu ermöglichen. Dieses „zunächst“ wollte die Lufthansa nicht akzeptieren und forderte erneut eine generelle Absage an Streiks.

Die Flugbegleitergewerkschaft nennt das „Erpressung“. Ohne jegliche Gegenleistung habe Lufthansa einen umfassenden Streikverzicht gefordert. Diese Zusage sei nicht möglich, sagt Ufo-Vorstandsmitglied Daniel Flohr – weil eine Schlichtung Jahre dauern könne. Die Reaktion der Lufthansa torpediert nach Ansicht von Ufo die Bemühungen um eine Verständigung in einem Schlichtungsverfahren. Flohr macht Lufthansa-Chef Spohr persönlich für die Eskalation verantwortlich: „Es kann nicht sein, dass Carsten Spohr das ausgehandelte Ergebnis wieder vom Tisch zieht.“

Nach Angaben von Lufthansa und Ufo ist die Schlichtung nicht komplett gescheitert. Es werde eine sogenannte kleine Schlichtung zu einzelnen von Ufo geforderten Punkten geben, unter anderem zu Spesen und Zulagen für die Kabinen-Beschäftigten, heißt es bei Lufthansa. Die Vorbereitungen dazu liefen weiter.

