Schnelle Netze noch Mangelware

Noch immer gibt es Haushalte, die nicht vom schnellen LTE profitieren. © dpa

Stuttgart.Zwei der drei Mobilfunkanbieter im Südwesten liefern noch nicht das, was sie beim Erwerb der Frequenzen im Jahr 2015 zugesagt haben: eine Mindestdatenrate von 50 MBit pro Sekunde in fast allen Haushalten. Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) zeigt sich in einem Brief an den Bundesminister für Verkehr und Digitale Infrastruktur, Andreas Scheuer (CSU), besorgt.

„Mit Verwunderung habe ich zur Kenntnis genommen, dass nach Angaben der Deutschen Telekom eine LTE-Abdeckung von 96,01 Prozent der Haushalte und nach Angaben von Telefónica eine LTE-Abdeckung von 82,7 Prozent der Haushalte in Baden-Württemberg erreicht wurde“, heißt es in dem Schreiben. Bei der Versteigerung der Frequenzen 2015 hatten sich die Anbieter unter anderem verpflichtet, ab 1. Januar 2020 mindestens 97 Prozent der Haushalte je Bundesland mit einer Mindestdatenrate von 50 MBit pro Sekunde zu versorgen.

Die Ministerin fragt, wie die weiteren Versorgungsauflagen Anfang 2023 und 2025 erfüllt werden sollen. Sie bitte um Auskunft über das weitere Verfahren. Zudem forderte sie, alternative Vergabemodelle statt der bisherigen Versteigerung von Frequenzen zu prüfen. „Der Vorschlag einer ,negativen Auktion’ wäre dazu geeignet.“ Dafür hatten sich die Landeswirtschaftsminister ausgesprochen – bei einer negativen Auktion würden nicht wie bisher zunächst die lukrativen Gegenden ausgebaut, sondern Regionen bevorzugt, die sonst zu kurz kommen. Baden-Württemberg liegt mit Hessen und Rheinland-Pfalz auf den letzten Plätzen, was die Versorgungsauflagen betrifft.

„In Baden-Württemberg gibt es dutzende LTE-Standorte, die durch Verzögerungen bei den Genehmigungsverfahren oder fehlende Vermietungsbereitschaft erst in den kommenden Wochen realisiert werden können“, schreibt ein Telekom-Sprecher auf Anfrage der Redaktion. Fehlende Grenzkoordinierung sei auch ein Grund für eine spätere Inbetriebnahme als in den Auflagen von 2015 vorgegeben. Das liege nicht in der Verantwortung der Telekom. Eine Antwort von Telefónica steht noch aus. dpa/jor

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 26.02.2020