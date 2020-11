Schnellstrecke Mannheim - Frankfurt: Bahn legt Vorzugsvariante vor

Rhein-Main/Rhein-Neckar.Die Deutsche Bahn hat ihre Vorzugsvariante für die neue ICE-Strecke von Frankfurt nach Mannheim vorgestellt. Demnach soll die Trasse von Frankfurt zunächst entlang der Autobahn A 5 verlaufen und später der A 67 folgen. Ab Lorsch wird die Strecke teilweise unterirdisch – in offener Bauweise – und stückweise auch in abgesenkten Trögen zurückgelegt. Die von Stadtverwaltungen und Bürgerinitiativen geforderte Konsenstrasse, nach der die Strecke weiter der A 67 folgt und später durch das Waldstück zwischen Lampertheim und Viernheim führt, ist vom Tisch.

Kurz nach Lorsch soll es teils oberirdisch und teils unterirdisch durch den Lampertheimer Wald gehen (siehe Grafik unten) und weiterhin tief gelegen die Mannheimer Gemarkung passieren. Kurz vor dem Bahnhof Mannheim-Waldhof soll die Trasse dann quasi wieder emporsteigen.

Stefan Dallinger, Vorsitzender des Verbandes Region Rhein-Neckar, ist glücklich mit dieser Entscheidung: „Die vorgeschlagene Variante im Bereich unserer Metropolregion Rhein-Neckar, insbesondere die Tunnellage zwischen Lorsch und Mannheim, begrüße ich ausdrücklich“, schreibt er auf Anfrage dieser Redaktion. „Die Vorzugstrasse entspricht im Wesentlichen der Beschlusslage der regionalen Gremien und erfüllt somit wichtige regionale Forderungen.“ Entscheidend für die Region bleibe dabei weiterhin, dass eine gesamtheitliche Betrachtung stattfinde und daher auch die Planungen zum Bahnknoten Mannheim sowie zur Aus- beziehungsweise Neubaustrecke Mannheim – Karlsruhe vorangetrieben würden.

Kritik kommt von der Bergstraße

Doch es gibt auch harsche Kritik. Für Lorsch, Einhausen und den Bensheimer Stadtteil Langwaden tritt das schlimmstmögliche Szenario ein. Die Bürger befürchten mehr Lärm, den Verlust von Natur und eine weitere Zerschneidung der Landschaft vor ihrer Haustür. Mit der Zustimmung zur Bergsträßer Konsenstrasse entlang der A 67 war für die drei Kommunen daher auch immer die Forderung nach einem langen bergmännischen Tunnel, der vor Langwaden in der Erde verschwindet und erst westlich der Autobahn hinter der Raststätte Lorsch wieder an die Oberfläche kommt, verbunden. Dafür hatte man seit Bekanntwerden der ersten Überlegungen zur Neubaustrecke gekämpft.

Der Landrat der Bergstraße Christian Engelhardt ist in seiner Meinung zweigeteilt: „Die gewählte Streckenführung ist, im Vergleich der von der Bahn geprüften Varianten, die mit der geringsten Schallbetroffenheit für die Bürgerinnen und Bürger. Das war unser Hauptanliegen! Wesentlich dafür war die Entscheidung, die Strecke nicht entlang der dicht besiedelten Bergstraße in Bündelung mit der A 5 zu bauen." Mit der jetzt vorgeschlagenen Variante würden die Kommunen entlang der Riedbahn und Main-Neckar-Bahn vom nächtlichen Güterverkehr entlastet. Dennoch sei es wichtig, dass auch die Bürgerinnen und Bürger entlang der A67 in Langwaden, Einhausen und Lorsch nicht belastet werden. "Dies ist mit der heute vorgelegten Planung noch nicht zufriedenstellend gelöst.“ Engelhardt will sich in den nächsten Wochen mit den Kommunen, Verbänden und Interessenvertretern, die im Arbeitskreis Eisenbahn Trassenführung wie im ICE-Forum zusammenarbeiten, über die Entscheidung der Bahn austauschen und das weitere Vorgehen besprechen.

Das Projekt Mannheim – Karlsruhe ist unterdessen am Donnerstag gestartet. Es bildet sozusagen den Abschluss des Gesamtprojekts der Bahn, eine Schnellstrecke zwischen Frankfurt und Basel zu errichten. Die Projekte Frankfurt – Mannheim und Karlsruhe – Basel laufen bereits seit vielen Jahren. Nur die Verbindung zwischen Mannheim und Karlsruhe fehlte noch. Bei den einzelnen Teilabschnitten hat die Bahn zusammen mit dem Bund, den betroffenen Kommunen sowie Verbänden und Bürgerinitiativen gemeinsam nach Lösungen gesucht, die Trassenführungen menschen-, umwelt- und lärmverträglich zu gestalten. Wann die ersten Züge schließlich die Strecken passieren werden, bleibt allerdings noch unklar.

