Schnellstrecken lange gesperrt

Berlin/Mannheim.Knapp 30 Jahre nach dem Start steht die Sanierung von zwei Schnellfahrstrecken der Bahn an. Bis kurz vor Weihnachten sind ICE-Fernzüge 30 bis 45 Minuten länger unterwegs. Wichtige Fragen und Antworten:

Wann starten die Bauarbeiten und wie lange dauern sie?

Am kommenden Dienstag beginnen die Arbeiten zwischen Hannover und Göttingen. Sie werden bis Weihnachten dauern. Das Sanierungsprojekt behindert den bundesweiten Zugverkehr in Etappen bis ins Jahr 2023 (siehe Grafik).

Warum müssen die Strecken saniert werden?

Die ICE-Strecken sind nach Angaben der Bahn seit ihrer Eröffnung 1991 im Dauerbetrieb. Auf der 327 Kilometer langen Trasse zwischen Hannover und Würzburg fahren täglich 110 Fernzüge mit rund 42 000 Reisenden, außerdem im Durchschnitt 26 Güterzüge. Auf der Strecke Mannheim – Stuttgart verkehren jeden Tag 185 Fernzüge mit 66 000 Fahrgästen und 24 Güterzüge.

Was wird bei den Baumaßnahmen genau erneuert?

Bei den Bauarbeiten werden Gleise, Weichen, Schotter, aber auch die Oberleitungsmasten sowie die Strom- und Sicherungstechnik erneuert.

Wie viel Zeit müssen Pendler und Reisende einplanen?

Wegen der Sanierung der ICE-Strecke Hannover – Göttingen müssen Fernreisende zwischen Nord- und Süddeutschland sowie Berlin und Frankfurt in den kommenden sechs Monaten 30 bis 45 Minuten mehr Fahrzeit pro Verbindung einplanen. Wer zum Beispiel von Mannheim nach Berlin fahren will, braucht auf jeden Fall so viel Zeit mehr. Ab Dienstag kommender Woche fahren die Züge eine Umleitung, die neuen Fahrzeiten sind in die Fahrpläne aber bereits eingearbeitet.

Wie viel investiert die Bahn in die Projekte?

In die Grunderneuerung der beiden Strecken fließen insgesamt 825 Millionen Euro. Allein für die Arbeiten von Hannover bis Göttingen hat die Bahn 175 Millionen Euro veranschlagt. Rund 140 Kilometer Gleise, 47 Weichen, 243 000 Schwellen und 405 000 Tonnen Schotter sind erforderlich. Neun Tunnel, acht Talbrücken sowie die Oberleitung werden saniert.

Wann ist die Strecke Mannheim – Stuttgart an der Reihe?

Auf die Verbindung Hannover – Göttingen folgt die Strecke Mannheim – Stuttgart, die vom 10. April bis 31. Oktober 2020 nicht befahrbar sein wird. „Konkrete Umleitungs- und Fahrplankonzepte sind derzeit noch in Planung“, heißt es von der Bahn.

Wie steht es aktuell um die; Pünktlichkeit der Züge?

Die Deutsche Bahn hat ihre Kunden nach eigenen Angaben im Mai wieder etwas seltener warten lassen. 79,8 Prozent der Fernzüge waren pünktlich, wie das Unternehmen der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Damit kam zwar immer noch gut jeder fünfte ICE, Intercity oder Eurocity zu spät. Das ist jedoch der beste Mai-Wert seit sieben Jahren. Als pünktlich wertet der Konzern alle Züge, die weniger als sechs Minuten nach Fahrplan eintreffen. Nach Darstellung der Bahn sind die Züge pünktlicher, weil die vielen Baustellen besser koordiniert werden. Außerdem stünden mehr Züge zur Verfügung. Seit April seien täglich 225 ICE unterwegs, so viele wie nie.

Wie lautet die jüngste Forderung des Bundesverkehrsministers an die Bahn?

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat der Bahn strengere Klimavorgaben gemacht. Der CSU-Politiker sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, er habe die Führung des Unternehmens aufgefordert, zügig ein Konzept vorzulegen, „wie wir zwölf Jahre früher als bisher geplant auf 100 Prozent Ökostrom umstellen – nämlich ab 2038 statt 2050“. Scheuer sagte, er wolle, dass die Bahn einen noch größeren Beitrag zum Erreichen der CO2-Reduzierung leiste. Scheuer hatte laut Bericht am Montag mit Bahnchef Richard Lutz und Bahnvorstand Ronald Pofalla gesprochen.

Wie steht es um das bundesweite Netz mit hohem Tempo?

Während die ersten Schnellstrecken der Bahn bereits wieder fit für die Zukunft gemacht werden müssen, ist der Ausbau des bundesweiten Netzes für hohes Tempo noch längst nicht abgeschlossen. Auf 1500 Kilometer Strecke können die Züge schneller als 250 Kilometer pro Stunde fahren, weitere Schnellstrecken sind zwischen Frankfurt und Mannheim sowie Hanau – Würzburg/Fulda und Hannover und Bielefeld geplant. (mit dpa)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 05.06.2019