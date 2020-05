Schokoladen-Fehde vor dem Gerichtshof

Karlsruhe.„Quadratisch. Praktisch. Gut.“ Seit fünf Jahrzehnten setzt Ritter Sport auf den einprägsamen Werbeslogan und noch länger auf die charakteristische Form. Was aber, wenn auch die Konkurrenz ihre Schokolade quadratisch verkaufen möchte? Milka will es wissen und arbeitet seit zehn Jahren daran, den Markenschutz zu knacken. Seit Donnerstag beschäftigt der „Schokoladen-Krieg“ schon zum zweiten Mal den Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe.

In den 1990er Jahren lässt sich die Alfred Ritter GmbH & Co. KG das Schokoladenquadrat als Marke schützen, doch 2010 beantragt der Milka-Konzern Kraft Foods (heute Mondelez) die Löschung. „Unserer Ansicht nach ist ein Quadrat eine universelle und übliche Form, die von vielen Herstellern als Verpackungsform für Lebensmittel und Süßwaren verwendet wird“, sagt eine Mondelez-Sprecherin.

2016 ordnet das Bundespatentgericht die Löschung an. Denn „Zeichen, die ausschließlich aus einer Form bestehen, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist“, können laut Gesetz nicht als Marke geschützt werden. Das sieht der BGH 2017 anders: Zentrale Frage müsse sein, ob die quadratische Form für den Gebrauch von Schokolade typisch sei. Deren Hauptzweck sehen die Richter immer noch im Verzehr. Also müssen die Patentrichter 2018 noch einmal entscheiden, und diesmal gewinnt Ritter Sport.

Aber der Fall landet wieder in Karlsruhe. Jetzt geht es um ein anderes Kriterium. Denn auch ein Zeichen, das einzig aus einer Form besteht, „die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht“, genießt keinen Markenschutz. Die Grundform müsse deshalb auch der Konkurrenz zur Verfügung stehen, meint Milka. Das Patentgericht hat das anders beurteilt. Ein Quadrat sei „nichts anderes (...) als ein spezielles Rechteck“. Der Unterschied könne „keinen relevanten künstlerischen oder gestalterischen Wert und keine wesentliche Andersartigkeit der Warenform begründen“. Das heißt: Ritter Sport würde seinen Markenschutz behalten. Der Bundesgerichtshof will in den nächsten Wochen ein Urteil verkünden. (Az. I ZB 42/19 u.a.) dpa

